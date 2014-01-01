地域企業にイノベーションを生む経営コンサルタント
一般社団法人地域人財イノベーション協会
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プロフィール
経営コンサルタント ／ 村上直人プロの一番の強み
現場に即した課題解決のプロセスに寄り添い、変革を導く
地域密着型で、東海エリアの中小企業をサポート。業績改善や人材育成など、多様な経営課題に、テーラーメードで対応します。現状把握から施策の実行まで、現場で伴走し、組織や人に変革をもたらします。
経歴
1989年～2014 年 電気機器メーカーで勤務し、調達、工場責任者などを担当。
2015年 「一般社団法人地域人財イノベーション協会」を設立。
同年に、「株式会社Cander」の取締役として参画。
DATA
- 氏名
- 村上直人（むらかみなおひと）
- 会社名
- 一般社団法人地域人財イノベーション協会
- 事業内容
-
■経営コンサルティング
経営支援・人材育成・財務支援／営業支援・新規事業・事業戦略 など
- 職種
- 経営コンサルタント
- 住所
-
〒476-0002
愛知県 東海市名和町南廻間1-1
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- http://www.shicas.org/
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担当村上直人（むらかみなおひと）