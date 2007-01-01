相続のサポートとスモールM＆Aのプロ
行政書士相続サポートゆきまさ
プロフィール
行政書士 ／ 吉川秀香プロの一番の強み
スムーズで円満な遺産相続や事業承継をサポートします
円満で調和の取れた、和やかな相続を意味する「奏続」を提唱し、公平な立場から相続のための書類作成をお手伝いします。マッチングサイトを活用したスモールM&Aで事業承継もサポート。
経歴
1983年 岐阜県大垣市出身
2007年 同志社大学経済学部卒業
みずほ証券(旧新光証券)入社 名古屋支店配属
2019年 行政書士試験合格
行政書士事務所で補助者として勤務
山梨県に家を建てる
2020年 行政書士登録・開業
DATA
- 氏名
- 吉川秀香（よしかわひでか）
- 会社名
- 行政書士相続サポートゆきまさ
- 事業内容
-
遺産相続サポート
スモールM＆A
- 職種
- 行政書士
- 資格
- 行政書士
- 住所
-
〒400-0075
山梨県 甲府市山宮町
- 営業時間
-
- ホームページ
- https://smileyukimasa.com/
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行政書士相続サポートゆきまさ
担当吉川秀香（よしかわひでか）