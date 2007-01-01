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吉川秀香

相続のサポートとスモールM＆Aのプロ

吉川秀香（よしかわひでか） ／ 行政書士

行政書士相続サポートゆきまさ

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050-5370-4536

プロフィール

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行政書士 ／ 吉川秀香プロの一番の強み

スムーズで円満な遺産相続や事業承継をサポートします

円満で調和の取れた、和やかな相続を意味する「奏続」を提唱し、公平な立場から相続のための書類作成をお手伝いします。マッチングサイトを活用したスモールM&Aで事業承継もサポート。

経歴

1983年　岐阜県大垣市出身
2007年　同志社大学経済学部卒業
みずほ証券(旧新光証券)入社　名古屋支店配属
2019年　行政書士試験合格
行政書士事務所で補助者として勤務
山梨県に家を建てる
2020年　行政書士登録・開業

DATA

氏名
吉川秀香（よしかわひでか）
会社名
行政書士相続サポートゆきまさ
事業内容
遺産相続サポート
スモールM＆A
職種
行政書士
資格
行政書士
住所
〒400-0075
山梨県 甲府市山宮町
電話
050-5370-4536
営業時間
　
ホームページ
https://smileyukimasa.com/
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