水まわりのトラブル解決＆リフォームのプロ
寺崎博之（てらさきひろゆき） ／ 施工管理 設備（配管工事）
有限会社寺崎設備工業所
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- 0765-22-8469
プロフィール
施工管理 設備（配管工事） ／ 寺崎博之プロの一番の強み
水まわりへの幅広い対応力
これまでに培ってきた専門的な知識や、斬新な発想力、豊かな想像力で、水まわりのリフォームからトラブルまで幅広く対応できる力が最大の強み。損得にとらわれず、多くの「困った」をスピーディーに解決。
経歴
平成18年 有限会社寺崎設備工業所 代表取締役就任
実績
●公共工事
星の杜小学校 給排水衛生設備・機械設備工事
富山県立しらとり支援学校 空調設備工事
富山県立魚津工業高等学校 給排水衛生設備工事
富山県警本部警察宿舎 給水設備改修工事
雇用促進住宅 機械設備改修工事 など
●民間工事
屋内、屋外給排水配管工事（新設、改修、修繕）
下水道工事
台所、トイレ、風呂、洗面化粧台改修工事
ガス給湯器、エコキュート、電気温水器、ボイラー設置工事
井戸ポンプ設置工事 など
DATA
- 氏名
- 寺崎博之（てらさきひろゆき）
- 会社名
- 有限会社寺崎設備工業所
- 事業内容
-
・上下水道工事
・アスファルト・コンクリートの外部工事
・キッチン、風呂、トイレなど衛生設備の改修工事
- 専門分野
- 上下水道工事、アスファルト・コンクリートの外部工事、キッチン、風呂、トイレなど衛生設備の改修工事
- 特徴
- 長年の経験と豊富な実績、高い技術力、突発的なトラブルに即対応
- 職種
- 施工管理 設備（配管工事）
- 資格
-
・管工事施工管理技士（1級、2級）
・土木施工管理技士（1級、2級）
・舗装施工管理技術者（1級）
・建築施工管理技術者（1級）
・電気施工管理技術者（1級）
・建設機械施工技士（1級）
・給水装置工事主任技術者
・浄化槽設備士
・第2種電気工事士
・消防設備士（甲種1類）
・1級配管技能士
・下水道排水設備工事責任者
・配水管技能登録者（一般接手、耐震接手・大口径）
・水道工事配管技士
・登録解体工事講習修了
・特別教育講習受講 石綿使用建築物の解体
・職長・安全衛生責任者教育講習受講
・車両系建設機械（整地等）運転技能講習受講
・車両系建設機械（解体用）運転技能講習受講
・高所作業車運転技能講習受講
・小型移動式クレーン運転技能講習受講
・玉掛け技能講習受講
・地山掘削及び土止め支保工作業主任者受講
・石綿作業主任者（特定化学物質等作業主任者技能講習）受講
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講
- 住所
-
〒937-0814
富山県 魚津市大字石垣村12
- 電話
-
0765-22-8469
不在の場合は折り返しご連絡致します。FAX:0765-22-8729でも対応可能です。
- 営業時間
- 8：00～17：00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://www.terasaki-s.net
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