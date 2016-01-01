相続・遺言に精通する司法書士
司法書士法人立花事務所
- お電話での
お問い合わせ
- 042-631-6611
プロフィール
司法書士 ／ 立花探プロの一番の強み
相続手続き・遺言書作成のワンストップサービスで負担を軽減
八王子で70年以上続く司法書士事務所の3代目として、相続手続きや遺言書作成のサポートに注力。複雑なケースにも豊富な経験を誇り、税理士や弁護士など他の専門家とも連携しワンストップサービスを提供します。
経歴
中央大学 経済学部 産業経済学科 出身
2010年 東京都内 司法書士事務所勤務
2016年10月 司法書士試験合格
2016年12月 司法書士森田事務所 入所
2016年12月 司法書士立花事務所に事務所名を変更
2020年9月 法人化
DATA
- 氏名
- 立花探（たちばなたん）
- 事務所名
- 司法書士法人立花事務所
- 事業内容
-
■相続手続き：相続登記（不動産の名義変更）、遺産分割協議書の作成、公正証書遺言の作成サポート、預貯金の解約、有価証券の名義変更など
■家族信託・民事信託
■会社・法人登記
■不動産売買にまつわる土地・建物の登記 ほか
- 職種
- 司法書士
- 資格
- 司法書士
- 住所
-
〒192-0904
東京都 八王子市子安町一丁目15番2号
- 電話
-
042-631-6611
- 営業時間
- 平日8:30～17:15 ※ご予約で時間外、休日も対応します。
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://tachi-law.jp/
立花探プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
司法書士法人立花事務所
担当立花探（たちばなたん）