プロフィール

八王子で70年以上続く司法書士事務所の3代目として、相続手続きや遺言書作成のサポートに注力。複雑なケースにも豊富な経験を誇り、税理士や弁護士など他の専門家とも連携しワンストップサービスを提供します。

経歴

中央大学 経済学部 産業経済学科 出身

2010年 東京都内 司法書士事務所勤務

2016年10月 司法書士試験合格

2016年12月 司法書士森田事務所 入所

2016年12月 司法書士立花事務所に事務所名を変更

2020年9月 法人化

