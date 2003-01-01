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眞野玲子プロ

眞野玲子

作文指導者
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眞野玲子プロ
専門家

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眞野玲子

作文指導者

株式会社立命

「何を書けばいいかわからない」を考え方から育てる実践型指導

「書く＝苦手」という思い込みに寄り添いながら、子どもの考える力と表現力を育む作文指導を実践。長年の指導経験を生かし、教職員向け研修や保護者向け講演に力を注いでいます。

マイベストプロ・インタビュー

「考え方と書き方」を説くメソッドで、言葉を読み解き、自分の考えを適切に表現する力を育成

書く力に必要な「考え方」を育み人生を自走させる作文指導者

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
眞野玲子（まのれいこ）
職種
作文指導者
作文指導者
会社名
株式会社立命
事業内容
・教育事業
作文、論文指導に特化した学習塾運営
あおぞら作文教室/受験作文論文アカデミー　他

・研修事業
著書『作文がうまくなる魔法の3か条』に関する講演会
教師・保護者向け作文指導研修
指導者育成講座
企業向けテキストコミュニケーション研修　他
住所
〒120-0014
東京都足立区西綾瀬2−23−33−1
地図を見る
営業時間
13:00～21:00
定休日
日曜日
ホームページ
https://sakubuncafe.com/

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