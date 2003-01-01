・教育事業

作文、論文指導に特化した学習塾運営

あおぞら作文教室/受験作文論文アカデミー 他



・研修事業

著書『作文がうまくなる魔法の3か条』に関する講演会

教師・保護者向け作文指導研修

指導者育成講座

企業向けテキストコミュニケーション研修 他