「何を書けばいいかわからない」を考え方から育てる実践型指導
「書く＝苦手」という思い込みに寄り添いながら、子どもの考える力と表現力を育む作文指導を実践。長年の指導経験を生かし、教職員向け研修や保護者向け講演に力を注いでいます。
マイベストプロ・インタビュー
「考え方と書き方」を説くメソッドで、言葉を読み解き、自分の考えを適切に表現する力を育成
書く力に必要な「考え方」を育み人生を自走させる作文指導者
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 眞野玲子（まのれいこ）
- 職種
-
作文指導者
作文指導者
- 会社名
- 株式会社立命
- 事業内容
- ・教育事業
作文、論文指導に特化した学習塾運営
あおぞら作文教室/受験作文論文アカデミー 他
・研修事業
著書『作文がうまくなる魔法の3か条』に関する講演会
教師・保護者向け作文指導研修
指導者育成講座
企業向けテキストコミュニケーション研修 他
- 住所
-
〒120-0014
東京都足立区西綾瀬2−23−33−1
- 営業時間
- 13:00～21:00
- 定休日
- 日曜日
- ホームページ
- https://sakubuncafe.com/
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