財産評価基本通達と鑑定評価の双方に精通した土地評価対応力
財産評価基本通達に基づく評価と鑑定評価の双方に精通し、CADを用いて土地の状況を可視化。評価が難しい案件にも配慮しながら、適正な判断をサポートし、税理士の業務を円滑に進められるよう支援します。
マイベストプロ・インタビュー
財産評価基本通達に基づく評価と鑑定評価に精通した不動産鑑定士が、土地評価などの判断をサポート
相続や贈与、譲渡に強い資産税専門の不動産鑑定士
マイベストプロ東京による取材記事
資格
不動産鑑定業者
事業者情報
- 氏名
- 宮本英通（みやもとひでみち）
- 職種
-
不動産鑑定士
不動産鑑定士
- 会社名
- ローツェ不動産鑑定
- 事業内容
- 不動産鑑定評価の作成／調査報告書の作成／財産評価基本通達に基づく土地評価／土地の交換、共有物の分割
- 住所
-
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1328号室
- 営業時間
- 10:00～18:00
- 定休日
- 土日祝日 ※事前にお問い合わせいただければ、対応可能な場合がございます。
- ホームページ
- https://lhotse-hudousankantei.net/
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