環境と生活習慣を両輪で整えるアプローチで快眠をサポート
インテリアと睡眠改善の専門知識を生かして環境と生活習慣を整え、快眠をサポート。個人向け、企業、教育現場向けにセミナーを開催。宿泊施設には睡眠に特化した旅行プラン「眠活たび®」も提案しています。
マイベストプロ・インタビュー
ぐっすり眠り、すっきり目覚めるノウハウを伝え、毎日の暮らしを心地よく、ハッピーに
インテリアと睡眠改善の専門知識を生かし快眠を図る専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
整理収納アドバイザー1級
整理収納コンサルタント
インテリアコーディネーター
睡眠環境・寝具指導士
上級・睡眠健康指導士
睡眠改善インストラクター
二級建築士
ホームステージャー1級HOME認定講師
事業者情報
- 氏名
- 木村誠子（きむらせいこ）
- 職種
-
快眠部屋コーディネーター
快眠部屋コーディネーター
- 会社名
- KURACIOUS
- 事業内容
- (1)睡眠改善と睡眠環境改善のための基礎セミナー（オンライン・複数名のグループ形式）
(2)睡眠改善と睡眠環境改善のためのパーソナルセッション（オンライン・個人向け）
(3)企業向け（健康経営の一環として）睡眠・睡眠環境の改善講座（オンライン・対面）
(4)「眠活たび®」の企画、導入コンサルティング
- 住所
- 東京都墨田区
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://b.kuracious.work/
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