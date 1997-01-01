住宅の整理から相続まで、終活をサポートする家宅整理士®
株式会社エア
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プロフィール
家宅整理士 ／ 小島孝治プロの一番の強み
住宅の整理や相続など幅広く対応する「家宅整理士®」資格を創設
生前整理や不動産を含めた相続対策など、終活のトータルサポートを行う民間資格「家宅整理士®」を創設。不動産や金融の専門知識を備え、これまで通算100件以上の対応実績をもとに、人材育成にも力を入れます。
経歴
大学ではAIの基礎技術（プログラミング）を研究。
1997年 株式会社テレビ東京に入社。関連会社を含め、IT、事業開発・編成を経て、
2005年 「株式会社エア」設立。
辞書・辞典の検索サイト「JLogos（ジェイ・ロゴス）」を提供。
2018年 「生活秘書®」「昭和市場®」事業を展開。
DATA
- 氏名
- 小島孝治（こじまこうじ）
- 会社名
- 株式会社エア
- 事業内容
-
■ITコンテンツ事業：辞書・辞典検索サイト／アプリ「JLogos」
■生前整理・リユース事業「昭和市場®」
■資産管理・ライフサポート事業「生活秘書®」
■民間資格「家宅整理士®」資格認定本部
- 職種
- 家宅整理士
- 資格
-
宅地建物取引士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
公益財団法人不動産流通推進センター 不動産コンサルティング技能試験合格
一般社団法人金融財政事情研究会 シニアライフ・相続アドバイザー
株式会社エア資格認定 家宅整理士®
- 住所
-
〒106-0045
東京都 港区麻布十番2-6-1 NOBUKUNIビル4F
- 電話
-
03-6434-0050
- 営業時間
- ご相談に応じます
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- http://www.eainc.jp/
- 関連ホームページ
-
生活秘書：https://lifeassistant.jp/
昭和市場：https://shouwaichiba.com/
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担当小島孝治（こじまこうじ）