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橋口裕貴

ファイナンシャル・プランナー
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橋口裕貴

ファイナンシャル・プランナー

株式会社日本FP不動産

不動産とファイナンシャル・プランニングの知見を生かした提案

ファイナンシャル・プランニングの知見を生かし、住宅購入や相続時の売却において、人生設計を踏まえた提案を実施。セカンドオピニオンとしても客観的な数字を示しながら、納得のいく選択につながるよう支援します。

マイベストプロ・インタビュー

「買える」だけで決めない。FP視点で将来を見据えた不動産売買を提案

不動産売買でFP視点のセカンドオピニオンを行う専門家

マイベストプロ東京による取材記事

資格

一級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士

事業者情報

氏名
橋口裕貴（はしぐちゆうき）
職種
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
会社名
株式会社日本FP不動産
事業内容
不動産の売買、賃貸、管理に関する仲介やサポート
資金計画や土地活用、相続に関するアドバイス
住所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮4丁目43-1　GARZA1階
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
定休日
水曜日・日曜日・GW・夏季休暇・年末年始
ホームページ
https://jfp-real.com/

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