不動産とファイナンシャル・プランニングの知見を生かした提案
ファイナンシャル・プランニングの知見を生かし、住宅購入や相続時の売却において、人生設計を踏まえた提案を実施。セカンドオピニオンとしても客観的な数字を示しながら、納得のいく選択につながるよう支援します。
マイベストプロ・インタビュー
「買える」だけで決めない。FP視点で将来を見据えた不動産売買を提案
不動産売買でFP視点のセカンドオピニオンを行う専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 橋口裕貴（はしぐちゆうき）
- 職種
-
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- 株式会社日本FP不動産
- 事業内容
- 不動産の売買、賃貸、管理に関する仲介やサポート
資金計画や土地活用、相続に関するアドバイス
- 住所
-
〒165-0032
東京都中野区鷺宮4丁目43-1 GARZA1階
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 水曜日・日曜日・GW・夏季休暇・年末年始
- ホームページ
- https://jfp-real.com/
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