会社のお金を大切にする社会保険労務士
社労士事務所GIFT
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プロフィール
社会保険労務士 ／ 野間孝行プロの一番の強み
サブスクリプション方式でコストの心配をせずに相談可能
就業規則の作成や見直し、助成金の申請など、会社の労務管理に伴うさまざまな業務を、毎月定額の顧問報酬で請け負う。丁寧で迅速なレスポンスを心掛け、問い合わせには24時間対応。
DATA
- 氏名
- 野間孝行（のまたかゆき）
- 会社名
- 社労士事務所GIFT
- 事業内容
-
■労働保険関連
労働保険関係成立・雇用保険設置
労働保険料申告
労働保険に関する相談・助言
労災保険給付（第三者行為災害届を含む）に関する諸手続
雇用保険適用・給付に関する諸手続
■社会保険関連
社会保険新規適用
社会保険算定基礎届・賞与支払届
社会保険に関する相談・助言
社会保険適用・給付に関する諸手続
■労務相談関連
雇用管理、労働時間管理に関する相談・助言
法律情報の提供
その他の相談
■就業規則、諸規定関連
就業規則およびその他各種規程作成・届出
社内規程の運用に関する相談・助言
■契約書、労使協定関連
各種契約書および各種社内書式作成
労働契約書チェック・助言
各種労使協定書の作成・届出
■助成金
助成金の情報提供、申請手続
■その他
行政による調査の相談、立会い、事後対応
年金裁定請求
労災保険特別加入手続
労働保険事務組合加入、健康保険組合編入手続
人事評価制度の運用・助言および策定
採用計画の相談・助言
求人に関する相談・助言および求人登録手続
各種許可申請
- 職種
- 社会保険労務士
- 資格
- 社会保険労務士
- 住所
-
〒121-0816
東京都 足立区梅島3-33-6 エンブレム西新井2F-23
- 電話
-
03-3880-0870
- 営業時間
- 9:00～17:00（ご相談により営業時間外の対応が可能です）
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://www.g1ft.jp/
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担当野間孝行（のまたかゆき）