自社設備で食品の含有物を調べイスラム圏への輸出を支援
食品用の検査機器を複数所有し、微生物や異物に加え、豚の遺伝子やアルコールの痕跡なども調査。ハラール認証の申請書類作成も支援し、80社以上の認証取得を通じてイスラム圏への輸出を後押ししています。
マイベストプロ・インタビュー
国家資格と自社設備で食の安全を守り、ハラール認証によるイスラム圏への輸出を後押し
食品のハラール認証や微生物検査、品質管理を手掛ける専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
技術士（農業部門）
JGAP畜産指導員
IHATEC（インドネシアハラール研修教育センター）指導員
事業者情報
- 氏名
- 伊藤健（いとうたけし）
- 職種
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ハラール認証コンサルタント
ハラール認証コンサルタント
- 会社名
- 株式会社フードテクニカル・ラボ
- 事業内容
- ・食品衛生コンサルティング（食品の保存、微生物検査、拭取り検査、異物検査、理化学検査）
・メニュー開発
・食品工場監査（二者監査）
・アレルギー物質、宗教による忌避食材、調味料の裏面表示からピクトグラム作成
・ハラール認証コンサルティング
- 住所
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〒167-0054
東京都杉並区松庵3-19-6 FTL館101
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://food-labo.jp/
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