自社設備で食品の含有物を調べイスラム圏への輸出を支援

食品用の検査機器を複数所有し、微生物や異物に加え、豚の遺伝子やアルコールの痕跡なども調査。ハラール認証の申請書類作成も支援し、80社以上の認証取得を通じてイスラム圏への輸出を後押ししています。