国内外の制作現場に精通する映画プロデューサー
株式会社コギトワークス
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プロフィール
映画プロデューサー ／ 関友彦プロの一番の強み
自社作品をミニシアターに直接届ける独自の配給ルートを構築
国内外、規模を問わず映画制作の豊富な経験をもとに、自社で企画制作から宣伝、ミニシアターへの配給まで一貫して行う作品づくりに力を入れています。企業のブランディングを支援するブランデッドムービーの制作も。
経歴
1974年生まれ
1996年 文化学院英米文学科卒業後、渡英。
2000年 帰国後、フリーランスの制作として、国内および海外合作映画の制作に携わる。
2008年 「株式会社コギトワークス」設立。
2015年～ 映画製作者向けの勉強会「映画夜学」を主宰。
2021年～ 協同組合日本映画製作者協会の理事に就任。
DATA
- 氏名
- 関友彦（せきともひこ）
- 会社名
- 株式会社コギトワークス
- 事業内容
-
■劇場映画の企画立案・準備・撮影・仕上げなどの制作プロダクション
■劇場映画の配給・宣伝
■映画・ドラマなどの脚本執筆
■俳優、脚本家、録音、編集、制作部のマネジメント
■サウンドエディットルーム及びオフラインルームの運営
■劇場映画以外の映像制作
■海外作品の国内撮影および日本映画の海外撮影コーディネート
- 職種
- 映画プロデューサー
- 住所
-
〒154-0017
東京都 世田谷区世田谷1-14-18 恵宅建ビル2F
- 電話
-
03-6413-6664
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 土曜・日曜日、祝日
- ホームページ
- http://cogitoworks.com/
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株式会社コギトワークス
担当関友彦（せきともひこ）