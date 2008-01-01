中小企業の課題解決にシニアの知見を生かす人材サービスの専門家
知見パワー株式会社
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プロフィール
人材サービス ／ 羽多野敦プロの一番の強み
企業とシニア登録者双方の負担を軽減する仕組みを開発・展開
第一線で職務を遂行してきた元ビジネスパーソンの知見を掘り起こし、中小企業の事業や組織の課題解決に活用。企業とシニア登録者双方の負担を軽減する業務委託システムで、ニーズに応じた人材サービスを展開
経歴
1979年4月～2008年10月富士銀行（現みずほ銀行）
2008年11月～2020年6月オルガノ株式会社（水処理エンジニアリング）
（2社とも主に国際業務に従事）
2021年1月知見パワー株式会社創業
DATA
- 氏名
- 羽多野敦（はたのあつし）
- 会社名
- 知見パワー株式会社
- 事業内容
- 人材サービス
- 職種
- 人材サービス
- 住所
-
〒194-0021
東京都 町田市中町1-4-2
- 電話
-
042-719-7944
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://chikenpower.com/
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知見パワー株式会社
担当羽多野敦（はたのあつし）