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麻生修平

20年以上のキャリアを生かし相続関連の相談に対応する税理士

麻生修平（あそうしゅうへい） ／ 税理士

麻生会計事務所

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03-5284-8970

プロフィール

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税理士 ／ 麻生修平プロの一番の強み

後見業務や終活のサポートなど幅広い相続関連業務に対応

税理士として20年以上のキャリアを生かし、税の申告手続きだけでなく、後見人の受任業務や終活のサポートなど、幅広い相続関連業務に応じる。顧客から寄せられる質問や相談事に耳を傾け迅速に対応。

DATA

氏名
麻生修平（あそうしゅうへい）
会社名
麻生会計事務所
事業内容
相続業務
決算業務
確定申告
職種
税理士
資格
税理士
住所
〒120-0034
東京都 足立区千住1-4-1 東京芸術センタービル1402
電話
03-5284-8970
営業時間
平日9：00〜17：00　※ご相談は土曜も可能です
定休日
日・祝
ホームページ
http://www.asokaikei.com/
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