20年以上のキャリアを生かし相続関連の相談に対応する税理士
麻生会計事務所
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プロフィール
税理士 ／ 麻生修平プロの一番の強み
後見業務や終活のサポートなど幅広い相続関連業務に対応
税理士として20年以上のキャリアを生かし、税の申告手続きだけでなく、後見人の受任業務や終活のサポートなど、幅広い相続関連業務に応じる。顧客から寄せられる質問や相談事に耳を傾け迅速に対応。
DATA
- 氏名
- 麻生修平（あそうしゅうへい）
- 会社名
- 麻生会計事務所
- 事業内容
-
相続業務
決算業務
確定申告
- 職種
- 税理士
- 資格
- 税理士
- 住所
-
〒120-0034
東京都 足立区千住1-4-1 東京芸術センタービル1402
- 電話
-
03-5284-8970
- 営業時間
- 平日9：00〜17：00 ※ご相談は土曜も可能です
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- http://www.asokaikei.com/
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担当麻生修平（あそうしゅうへい）