肩こり専門に43年、20万回以上の施術で身につけた熟練の技
昭和55年、20歳で整体の道に進み、すでに施術歴43年が過ぎました。肩こり専門に、これだけの経験がある者はそうはいないでしょう。圧倒的な経験に基づく熟練の技で、あなたの肩首をリフレッシュします。
マイベストプロ・インタビュー
ストレートネックの施術・肩こり整体の専門家として活躍
肩こりの苦痛を根本から緩和させる整体のプロ
マイベストプロ徳島による取材記事
経歴
柔道整復術師免許取得
操体法習得
カイロプラクティック習得
オステオパシー習得
リハビリテーション習得
アクシスメソッド習得
気道術習得（気導術師取得）
実績
肩こりストレートネックを専門に、20万人を超える施術実績があります。
全国各所で講演を行い、後進の育成に努めています。
専門的な施術を求め、四国四県そして近畿圏からもご来院いただいております。
事業者情報
- 氏名
- 大畠将司（おおはたまさし）
- 職種
-
柔道整復師
柔道整復師
- 会社名
- 大畠整骨院
- 事業内容
- 整骨（交通事故などの怪我）
整体（肩こり・首こり・頭痛・腰痛などの慢性症状）
- 専門分野
- 肩こり・首痛
猫背・ストレートネック矯正
- 特徴
- トリガーポイント・筋膜癒着・猫背・ストレートネックなど、肩こりを起こしている原因への施術を行います。
最終目的は、『肩こりから解放された快調な身体と快適な毎日』をあなたに取り戻していただくことです。
- 住所
-
〒770-0935
徳島県徳島市伊月町2-36
- アクセス
- 駐車場は院に隣接して3台
- 営業時間
-
平日 9:00~12:00 15:00~20:00
土曜 9:00~12:00 15:00~17:00
祝日 9:00~12:00
- 定休日
- 日曜（急患・予約の場合は対応）
- ホームページ
- https://oohata-seikotsu.jp/
プロのインタビューを読む
肩こりの苦痛を根本から緩和させる整体のプロ