大畠将司プロ

大畠将司

柔道整復師

マイベストプロ・
インタビュー
四国放送
大畠将司プロ
大畠将司

柔道整復師

大畠整骨院

肩こり専門に43年、20万回以上の施術で身につけた熟練の技

昭和55年、20歳で整体の道に進み、すでに施術歴43年が過ぎました。肩こり専門に、これだけの経験がある者はそうはいないでしょう。圧倒的な経験に基づく熟練の技で、あなたの肩首をリフレッシュします。

ストレートネックの施術・肩こり整体の専門家として活躍

肩こりの苦痛を根本から緩和させる整体のプロ

経歴

柔道整復術師免許取得
操体法習得
カイロプラクティック習得
オステオパシー習得
リハビリテーション習得
アクシスメソッド習得
気道術習得（気導術師取得）

実績

肩こりストレートネックを専門に、20万人を超える施術実績があります。
全国各所で講演を行い、後進の育成に努めています。
専門的な施術を求め、四国四県そして近畿圏からもご来院いただいております。

事業者情報

氏名
大畠将司（おおはたまさし）
職種
柔道整復師
柔道整復師
会社名
大畠整骨院
事業内容
整骨（交通事故などの怪我）
整体（肩こり・首こり・頭痛・腰痛などの慢性症状）
専門分野
肩こり・首痛
猫背・ストレートネック矯正
特徴
トリガーポイント・筋膜癒着・猫背・ストレートネックなど、肩こりを起こしている原因への施術を行います。
最終目的は、『肩こりから解放された快調な身体と快適な毎日』をあなたに取り戻していただくことです。
住所
〒770-0935
徳島県徳島市伊月町2-36
地図を見る
アクセス
駐車場は院に隣接して3台
営業時間
平日　9:00~12:00 15:00~20:00
土曜　9:00~12:00 15:00~17:00
祝日　9:00~12:00
定休日
日曜（急患・予約の場合は対応）
ホームページ
https://oohata-seikotsu.jp/

