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落合時夫
パーソナルトレーナー
株式会社インプルーブ
落合時夫プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です
パーソナルジムの開業や経営安定化を支える実践的ノウハウ
15年以上にわたりパーソナルジムを運営。累計6万回超のトレーニング指導や店舗展開で培った経験を基に、ジム運営や経営改善をサポート。集客に悩む事業者からの相談にも対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
15年以上のジム経営と6万回超の指導実績。経験を基に知見を全国へ伝える
15年以上の経験を基にジム経営や独立を支えるプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）1級指導員
事業者情報
- 氏名
- 落合時夫（おちあいときお）
- 職種
-
パーソナルトレーナー
パーソナルトレーナー
- 会社名
- 株式会社インプルーブ
- 事業内容
- ・ジム経営コンサルティング事業
・パーソナルジム事業
・エステサロン事業
・フランチャイズ事業
・結婚相談所事業
・美容健康商材販売・代理店事業
- 住所
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〒432-8038
静岡県浜松市中央区西伊場町47-33 CPビル1F
- 営業時間
-
月～金／10:00～22:00
土・日・祝／10:00～18:00
- ホームページ
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