仮面ひきこもり（心がひきこもった人）を回復に導くセラピスト
狭山心理研究所
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プロフィール
セラピスト ／ 服部雄一プロの一番の強み
長年の経験と専門知識に裏打ちされたカウンセリング
誠実な人柄と確かな知識で、独自の心理療法を行う。患者とセラピストが新しい結びつきを作ることで、本来の自分を取り戻せるよう、一人一人を丁寧にサポート。偽りのない人生のスタートへと導く。
経歴
■ 学歴
• 1968年 日本大学第二高等学校卒業
• 1969年 獨協大学法学部入学
• 1972年 同大学中退
• 1974年 ロサンゼルス市エバンス英語学校入学
• 1975年 終了
• 1986年 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校心理学部入学
• 1990年 同大学卒業・大学院心理修士課程入学
• 1992年 心理修士課程修了
■ 職歴
• 1976年 株式会社十印 翻訳事業部入社（翻訳・通訳として勤務）
• 1980−81年 インドネシア石川島播磨重工バトラジャ・セメント建設工事現場の管理職）
• 1982−1985年 富士通沼津工場に翻訳者として派遣
• 1985年 米国留学のために退社
• 1992年 帰国
• 1993年 狭山心理相談室開設（現狭山心理研究所）
• 1993年 東京理科大学心理学非常勤講師として勤務（基礎心理学、多重人格、カルトのマインドコントロールなど教える）
• 2001年 理科大を退職
• 2019年 現在に至る
実績
著書・セミナー
• 1995年 「多重人格」（PHP研究所）
• 1995年 宮崎勤多重人格者殺人事件のためにTV出演
• 1996年 「オシリス・コンプレックス」（コリン・ロス著の多重人格の翻訳、PHP研究所）
• 1998年 「多重人格者の真実」（講談社）
・2005年 「ひきこもりと家族トラウマ」（NHK出版）
• 2006年 Social withdrawal in Japanese Youth: a case study of thirty-five hikikomori clients (Journal of Trauma and Practice, 2006)
• 2006年 国際トラウマ解離研究学会でひきこもり論文の発表（オーストラリア・メルボルン）
• 2011年 ミシガン州ホープ大学でひきこもりセミナー
• 2014年 「仮面ひきこもり」（角川書店）
DATA
- 氏名
- 服部雄一（はっとりゆういち）
- 屋号
- 狭山心理研究所
- 取扱分野
-
・ひきこもり
・多重人格、その他の解離性障害
・トラウマ、コンプレックストラウマ
・PTSD
- 職種
- セラピスト
- 住所
-
〒350-1301
埼玉県 狭山市青柳124-191
- 電話
-
04-2955-7121
- 受付時間
- 8：00-16：00（状況により夜も可）
- 定休日
- 日曜日・月曜日
- ホームページ
- http://hikikomorijapan.com/
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