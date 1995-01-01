セラピスト ／ 服部雄一プロの一番の強み

長年の経験と専門知識に裏打ちされたカウンセリング

誠実な人柄と確かな知識で、独自の心理療法を行う。患者とセラピストが新しい結びつきを作ることで、本来の自分を取り戻せるよう、一人一人を丁寧にサポート。偽りのない人生のスタートへと導く。