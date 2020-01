プロフィール

実績

著書・セミナー

• 1995年 「多重人格」(PHP研究所)

• 1995年 宮崎勤多重人格者殺人事件のためにTV出演

• 1996年 「オシリス・コンプレックス」(コリン・ロス著の多重人格の翻訳、PHP研究所)

• 1998年 「多重人格者の真実」(講談社)

・2005年 「ひきこもりと家族トラウマ」(NHK出版)

• 2006年 Social withdrawal in Japanese Youth: a case study of thirty-five hikikomori clients (Journal of Trauma and Practice, 2006)

• 2006年 国際トラウマ解離研究学会でひきこもり論文の発表(オーストラリア・メルボルン)

• 2011年 ミシガン州ホープ大学でひきこもりセミナー

• 2014年 「仮面ひきこもり」(角川書店)