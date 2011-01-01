プロフィール

経歴

関西大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻 卒業。法務博士号取得

2011年 「野口法務行政書士事務所」開設

2013年 「野口法務行政書士事務所」を「行政書士さくら総合法務事務所」に改名

2014年 「合同会社わーくぷらす」にて「就労継続支援 A 型事業所わーくぷらす」に職業指導員として従事

2015年 「合同会社わーくぷらす」業務執行社員を経て、代表社員に就任

「就労継続支援 A 型事業所わーくぷらす」の所長に就任

2016年 「就労継続支援 B 型事業所わーくぷらす堺筋本町ひまわり」を開設

2019年 「株式会社インフェライズ」代表取締役就任

