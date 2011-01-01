プロフィール
行政書士 ／ 野口龍二プロの一番の強み
就労継続支援事業所の経営経験をもとに、開業から運営まで支援
障がい福祉事業に特化した行政書士として、福祉事業所の運営にも従事。eスポーツを活用した就労継続支援事業所「メタゲーム」のフランチャイズ展開を目指し、開業から運営までワンストップサポートを提供します。
経歴
関西大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻 卒業。法務博士号取得
2011年 「野口法務行政書士事務所」開設
2013年 「野口法務行政書士事務所」を「行政書士さくら総合法務事務所」に改名
2014年 「合同会社わーくぷらす」にて「就労継続支援 A 型事業所わーくぷらす」に職業指導員として従事
2015年 「合同会社わーくぷらす」業務執行社員を経て、代表社員に就任
「就労継続支援 A 型事業所わーくぷらす」の所長に就任
2016年 「就労継続支援 B 型事業所わーくぷらす堺筋本町ひまわり」を開設
2019年 「株式会社インフェライズ」代表取締役就任
DATA
- 氏名
- 野口龍二（のぐちりゅうじ）
- 事務所名
- 行政書士さくら総合法務事務所
- 事業内容
-
＜行政書士さくら総合法務事務所＞
障がい福祉事業者の事前協議及び指定申請、開業までのフルサポート・運営支援（申請代行、書類作成など）、行政による実地調査対策、法務顧問、国への給付費申請
＜合同会社わーくぷらす＞
障がい福祉事業所の運営：就労継続支援A型事業所「わーくぷらす」、就労継続支援B型事業所「わーくぷらす堺筋本町ひまわり」「META GAME」ほか
＜株式会社インフェライズ＞
「META GAME」のフランチャイズ本部でのフランチャイズ加盟店の運営サポート、コンサルティング、不動産の調査、物件検索・紹介、WEB事業
- 職種
- 行政書士
- 資格
- 行政書士
- 住所
-
〒541-0058
大阪府 大阪市中央区南久宝寺町1丁目9番10号 日宝船場ビル6階3号
- 営業時間
- 10:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://noguchi-office.info/
- META GAME
- https://metagame.support/