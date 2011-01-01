マイベストプロ大阪
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の医療・病院
  4. 大阪の介護・福祉
  5. 野口龍二
野口龍二

障がい福祉事業の経営をサポートする行政書士

野口龍二（のぐちりゅうじ） ／ 行政書士

行政書士さくら総合法務事務所

プロフィール

野口龍二プロの写真

行政書士 ／ 野口龍二プロの一番の強み

就労継続支援事業所の経営経験をもとに、開業から運営まで支援

障がい福祉事業に特化した行政書士として、福祉事業所の運営にも従事。eスポーツを活用した就労継続支援事業所「メタゲーム」のフランチャイズ展開を目指し、開業から運営までワンストップサポートを提供します。

経歴

関西大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻 卒業。法務博士号取得
2011年　「野口法務行政書士事務所」開設
2013年　「野口法務行政書士事務所」を「行政書士さくら総合法務事務所」に改名
2014年　「合同会社わーくぷらす」にて「就労継続支援 A 型事業所わーくぷらす」に職業指導員として従事
2015年　「合同会社わーくぷらす」業務執行社員を経て、代表社員に就任
　　　　「就労継続支援 A 型事業所わーくぷらす」の所長に就任
2016年　「就労継続支援 B 型事業所わーくぷらす堺筋本町ひまわり」を開設
2019年　「株式会社インフェライズ」代表取締役就任

DATA

氏名
野口龍二（のぐちりゅうじ）
事務所名
行政書士さくら総合法務事務所
事業内容
＜行政書士さくら総合法務事務所＞
障がい福祉事業者の事前協議及び指定申請、開業までのフルサポート・運営支援（申請代行、書類作成など）、行政による実地調査対策、法務顧問、国への給付費申請

＜合同会社わーくぷらす＞
障がい福祉事業所の運営：就労継続支援A型事業所「わーくぷらす」、就労継続支援B型事業所「わーくぷらす堺筋本町ひまわり」「META GAME」ほか

＜株式会社インフェライズ＞
「META GAME」のフランチャイズ本部でのフランチャイズ加盟店の運営サポート、コンサルティング、不動産の調査、物件検索・紹介、WEB事業
職種
行政書士
資格
行政書士
住所
〒541-0058
大阪府 大阪市中央区南久宝寺町1丁目9番10号 日宝船場ビル6階3号
営業時間
10:00～18:00
定休日
土・日曜日、祝日
ホームページ
https://noguchi-office.info/
META GAME
https://metagame.support/
Share

野口龍二プロへの
お問い合わせ

野口龍二

行政書士さくら総合法務事務所

担当野口龍二（のぐちりゅうじ）

地図・アクセス

野口龍二プロのコンテンツ