■組織活性化コンサルティング

人事評価制度構築・再構築および運用支援／社員教育・人材育成／社内資格・マイスター制度構築・運用支援／企業理念構築・定着・浸透支援／社内情報共有・社員教育動画アプリの提供／従業員満足度(ES)調査

■経営コンサルティング

新規事業構築・運営支援(創業支援含む)／業務効率化・標準化支援／事業承継／DX化支援／SDGsビジネス開発支援コンサルティング／経営診断・経営改善・向上支援／まちづくり・エリアマネジメント支援

■マーケティングコンサルティング

マーケティングリチーチ／市場調査／CS調査(顧客満足度調査)／ミステリーショッパー(サービス覆面調査)