経営の実体験に基づくノウハウで、強みを生かし組織を活性化
経営者の「右腕」的立場で、組織活性化・経営支援・マーケティングの3本柱でコンサルティングを提供。小売経営や事業承継など実体験をもとに、現場を深く理解して施策を提案。企業の強みを生かし、成果を導きます。
組織力強化や業務効率化など、経営者の挑戦を「右腕」として後押し
経営者の「右腕」として企業の活性化を支えるコンサルタント
資格
行動心理士
事業者情報
- 氏名
- 中坊崇嗣（なかぼうたかし）
- 職種
-
経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社NMR流通総研
- 事業内容
- ■組織活性化コンサルティング
人事評価制度構築・再構築および運用支援／社員教育・人材育成／社内資格・マイスター制度構築・運用支援／企業理念構築・定着・浸透支援／社内情報共有・社員教育動画アプリの提供／従業員満足度(ES)調査
■経営コンサルティング
新規事業構築・運営支援(創業支援含む)／業務効率化・標準化支援／事業承継／DX化支援／SDGsビジネス開発支援コンサルティング／経営診断・経営改善・向上支援／まちづくり・エリアマネジメント支援
■マーケティングコンサルティング
マーケティングリチーチ／市場調査／CS調査(顧客満足度調査)／ミステリーショッパー(サービス覆面調査)
- 住所
-
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6-4-15 NMRビル
- 営業時間
- 9:00～17:30
- ホームページ
- https://nmr-ltd.jp/
