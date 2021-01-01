睡眠管理と顔トレーニングで夢を現実に近づける専門家
株式会社印笑
プロフィール
睡眠健康指導士 ／ 樋口麻理プロの一番の強み
笑顔で目覚める毎日のための睡眠管理とフェイスメソッド
医療・教育の分野を知る睡眠健康指導士が、生活や社会活動の基盤となる睡眠管理をテーマに自己実現や子育て、健康維持をサポート。笑顔で目覚めるツールの一つフェイスメソッドに基づいたエクササイズも提供。
経歴
2021年7月 開業
2022年4月 法人設立
DATA
- 氏名
- 樋口麻理（ひぐちまり）
- 会社名
- 株式会社印笑
- 事業内容
-
企業研修（睡眠研修）
早期睡眠教育
個人睡眠アドバイス
セミナー
- 職種
- 睡眠健康指導士
- 資格
-
幼稚園教諭二級普通免許
保育士
日本睡眠教育機構睡眠健康指導士上級
日本化粧品検定1級
Faceexerciseインストラクター
医療事務技能審査2級メディカルクラーク（医科）
パーソナルカラー検定モジュール1
パーソナルカラーアドバイザー
- 住所
-
〒541-0056
大阪府 大阪市中央区久太郎町3丁目1-6 伊藤佑ビル大阪本町6階
- 営業時間
-
9:00～17:00
※時間外も相談に応じます
- 定休日
- 不定休