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樋口麻理

睡眠管理と顔トレーニングで夢を現実に近づける専門家

樋口麻理（ひぐちまり） ／ 睡眠健康指導士

株式会社印笑

プロフィール

樋口麻理プロの写真

睡眠健康指導士 ／ 樋口麻理プロの一番の強み

笑顔で目覚める毎日のための睡眠管理とフェイスメソッド

医療・教育の分野を知る睡眠健康指導士が、生活や社会活動の基盤となる睡眠管理をテーマに自己実現や子育て、健康維持をサポート。笑顔で目覚めるツールの一つフェイスメソッドに基づいたエクササイズも提供。

経歴

2021年7月 開業　　　
2022年4月 法人設立　

DATA

氏名
樋口麻理（ひぐちまり）
会社名
株式会社印笑
事業内容
企業研修（睡眠研修）
早期睡眠教育
個人睡眠アドバイス
セミナー
職種
睡眠健康指導士
資格
幼稚園教諭二級普通免許
保育士
日本睡眠教育機構睡眠健康指導士上級
日本化粧品検定1級
Faceexerciseインストラクター
医療事務技能審査2級メディカルクラーク（医科）
パーソナルカラー検定モジュール1
パーソナルカラーアドバイザー
住所
〒541-0056
大阪府 大阪市中央区久太郎町3丁目1-6　 伊藤佑ビル大阪本町6階
営業時間
9:00～17:00
※時間外も相談に応じます
定休日
不定休
ホームページ
https://www.inshou-sleepface.com/
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