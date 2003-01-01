一人一人の理解を深めることを目指す保険とお金のプロ
名古屋貴之（なごやたかゆき） ／ ファイナンシャル・プランナー
株式会社新潟保険研究社
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プロフィール
ファイナンシャル・プランナー ／ 名古屋貴之プロの一番の強み
保険やお金の「知っておきたいこと」を基本から伝えます
保険業界で約35年培った経験知をもとに、顧客の保険の知識を高めるサポートに力を入れています。約款を読み合わせするなど、加入後も細やかにフォロー。自らの資産形成の実体験を伝えるマネーセミナーも。
経歴
1988年 郵便局（現 日本郵政グループ）で、簡易生命保険業務に約15年従事。
2003年 ソニー生命保険株式会社で生命保険募集人を務める。
2011年 株式会社ライフプラザパートナーズで複数社の保険を扱う。
2013年 新潟市でマネーセミナー事業を開始。
2018年 「株式会社新潟保険研究社」設立。
DATA
- 氏名
- 名古屋貴之（なごやたかゆき）
- 会社名
- 株式会社新潟保険研究社
- 事業内容
-
■生命保険、損害保険代理店業
■マネーセミナー運営
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 資格
- AFP（日本FP協会）
- 住所
-
〒940-0062
新潟県 長岡市大手通2-2-1 大手セブンビル3F
- 電話
-
0258-94-4390
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 年中無休
- ホームページ
- https://nirc.co.jp/
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