仕事と介護の両立サポート、介護離職を防止するプロ
合同会社 MIRA1
- お電話での
お問い合わせ
- 095-811-2525
プロフィール
ケアマネジャー ／ 馬場大輔プロの一番の強み
長年の臨床経験をもとに仕事と介護の両立、介護離職の防止を支援
仕事と介護の両立、介護離職の防止を支援（社内実態把握調査、社内セミナー、個別面談等）いたします。産業医や社会保険労務士等の各専門職と連携し、大切な従業員様の介護離職を防ぎます。お気軽にご相談ください。
DATA
- 氏名
- 馬場大輔（ばばだいすけ）
- 会社名
- 合同会社 MIRA1
- 事業内容
-
介護保険事業（居宅介護支援）
障害福祉サービス（計画相談支援）
成年後見業務（社会福祉士後見）
ワークサポートケアマネジャー（企業さま向け：仕事と介護の両立支援）
- 職種
- ケアマネジャー、障害福祉サービス計画相談、社会福祉士後見
- 資格
-
社会福祉士
主任介護支援専門員
相談支援専門員
ワークサポートケアマネジャー（一般社団法人日本介護支援専門員協会認定資格）
- 住所
-
〒850-0873
長崎県 長崎市諏訪町6番3-202号
- 電話
-
095-811-2525
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日（休日も随時対応）
- ホームページ
- https://mira1.co.jp/
馬場大輔プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
合同会社 MIRA1
担当馬場大輔（ばばだいすけ）