事故対応の経験豊富な損害保険・生命保険のプロ
株式会社セーフティーネット
- お電話での
お問い合わせ
- 026-214-6071
プロフィール
保険コンサルタント ／ 市川和彦プロの一番の強み
迅速なアフターフォローを徹底し、年間約200件の事故対応実績
複数社の損害・生命保険を扱い、保険の請求まで丁寧にレクチャーします。交通事故、自然災害、業務災害、工事賠償など年間約200件の事故対応実績があり、迅速な対応に定評。万が一に寄り添う身近な相談相手です。
経歴
半導体商社で約10年勤務。
1989年 東京海上火災保険株式会社に研修生として入社。
1992年 専属専業代理店「ベスト保険」として独立開業。
2010年 「株式会社セーフティーネット」として法人化。
DATA
- 氏名
- 市川和彦（いちかわかずひこ）
- 会社名
- 株式会社セーフティーネット
- 事業内容
-
損害保険・生命保険代理業
・事故対応（自動車事故、工事賠償事故、傷害事故など）
・企業向けコンサルティング（コストダウン、福利厚生の充実など）
- 職種
- 保険コンサルタント
- 資格
- 損害保険トータルプランナー
- 住所
-
〒381-0021
長野県 長野市屋島2336-48 屋島複合ビル2F北号室
- 電話
-
026-214-6071
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://www.sf-net.jp/
市川和彦プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社セーフティーネット
担当市川和彦（いちかわかずひこ）