地域に密着し、人と企業をつなぐ人材活用のプロ
株式会社スタッフメイト南九州
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プロフィール
総合人材サービス ／ 平川博幸プロの一番の強み
スタッフの働きやすさを追求。派遣と紹介の2本柱でニーズに対応
宮崎県が創設した「働きやすい職場『ひなたの極み』」を取得。県内の人材会社としては初の認定。宮崎に根差し、地場ならではのネットワークを生かし、企業と求職者、双方のニーズを満たすマッチングを迅速に実現。
DATA
- 氏名
- 平川博幸（ひらかわひろゆき）
- 会社名
- 株式会社スタッフメイト南九州
- 事業内容
-
1.労働者派遣事業（派45-300017）
2.有料職業紹介事業／紹介派遣事業（45-ユ-300016）
3.業務請負業
【取扱業種】
・自動車部品／電気
・電子部品／機械金属部門／食品部門
・流通部門／物流部門
・一般事務／営業事務／経理／テレオペレーター／コールセンター
・介護部門
・接客／販売部門
- 職種
- 総合人材サービス
- 資格
-
労働者派遣事業許可証（派45-300017）
有料職業紹介事業許可証（45-ユ-300016）
- 住所
-
〒885-0024
宮崎県 都城市北原町28-2 エスポワール北原
- 電話
-
0986-45-0610
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://staff-mate.com/
- ホームページURL
- https://staffmate-job.com/
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担当平川博幸（ひらかわひろゆき）