元銀行員として融資審査に精通する資金調達のプロ
コダマコンサルティング
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プロフィール
資金調達コンサルタント ／ 児玉健吾プロの一番の強み
銀行員の経験を生かし、資金調達や財務改善支援で経営者に伴走
銀行での9年にわたる経験をもとに、中小零細企業の資金調達をサポート。銀行審査のポイントを押さえた事業計画書づくりで、融資獲得を導きます。お金の流れを見える化し、財務改善を導くコンサルティングも。
経歴
1989年生まれ
大学卒業後、株式会社宮崎太陽銀行に入社。
営業店や本部の資産運用部門などで9年間勤務
2022年4月 「コダマコンサルティング」創業
DATA
- 氏名
- 児玉健吾（こだまけんご）
- 会社名
- コダマコンサルティング
- 事業内容
-
■資金調達コンサルティング：銀行融資に向けた事業計画書作成など
■財務顧問：財務診断、財務改善支援など
■セミナー講師：資産運用、集客力アップ、経営数字など
- 職種
- 資金調達コンサルタント
- 住所
-
〒882-0872
宮崎県 延岡市愛宕町
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://www.kodamaconsul.jp/
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担当児玉健吾（こだまけんご）