地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

堀井優プロ

堀井優

税理士・行政書士

堀井優プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
京都新聞
堀井優プロ
専門家

Mybestpro Members

堀井優

税理士・行政書士

税理士法人烏丸会計事務所

堀井優プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

40年以上の実績を持つ税理士事務所が相続を総合支援

40年以上の実績を持つ税理士事務所が、相続税の要否判定から税額試算、納税資金対策、申告期限までの進行管理を一貫して設計。家族の思いに寄り添いながら、相続実務を総合的に支援します。

マイベストプロ・インタビュー

相続税納付に困らない相続へ。税理士による総合サポート

納税まで見据えた相続税・遺産分割支援のプロ

マイベストプロ京都による取材記事

資格

税理士・行政書士

事業者情報

氏名
堀井優（ほりいまさる）
職種
税理士・行政書士
税理士・行政書士
会社名
税理士法人烏丸会計事務所
事業内容
月次試算表・決算書の作成
各種税務申告書・届出書の作成
法人・個人の各種税額シミュレーション
資金計画・経営計画の作成
起業・法人形態の選定アドバイス
起業支援・創業融資、企業組織再編・M&A各種シミュレーション
相続税・贈与税・譲渡所得税の試算・対策・申告
事業承継支援
税務調査対応
住所
〒604-8152
京都府京都市中京区手洗水町659番地　烏丸中央ビル6階
地図を見る
営業時間
平日9：30～18：00
ホームページ
https://tax-karasuma.com/

プロのインタビューを読む

納税まで見据えた相続税・遺産分割支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 堀井優

堀井優プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼