40年以上の実績を持つ税理士事務所が相続を総合支援
40年以上の実績を持つ税理士事務所が、相続税の要否判定から税額試算、納税資金対策、申告期限までの進行管理を一貫して設計。家族の思いに寄り添いながら、相続実務を総合的に支援します。
相続税納付に困らない相続へ。税理士による総合サポート
納税まで見据えた相続税・遺産分割支援のプロ
資格
税理士・行政書士
事業者情報
- 氏名
- 堀井優（ほりいまさる）
- 職種
-
税理士・行政書士
- 会社名
- 税理士法人烏丸会計事務所
- 事業内容
- 月次試算表・決算書の作成
各種税務申告書・届出書の作成
法人・個人の各種税額シミュレーション
資金計画・経営計画の作成
起業・法人形態の選定アドバイス
起業支援・創業融資、企業組織再編・M&A各種シミュレーション
相続税・贈与税・譲渡所得税の試算・対策・申告
事業承継支援
税務調査対応
- 住所
-
〒604-8152
京都府京都市中京区手洗水町659番地 烏丸中央ビル6階
- 営業時間
- 平日9：30～18：00
- ホームページ
- https://tax-karasuma.com/
