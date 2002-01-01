プロフィール

不動産業に必要な法律・税務等7分野の知識と実務の基礎を体系的に習得できる少人数制の社会人スクール。第一線で活躍中の講師による1年間45講義を通じ、実務知識・営業力強化に加え人脈（ビジネス機会）も形成。

1年間で不動産関連7分野の知識と実務を体系的に習得

経歴

1974年 阪急不動産株式会社（現阪急阪神不動産株式会社）入社

2002年 阪急電鉄株式会社（不動産事業本部）出向

2015年 学校法人紫明学園 近畿予備校校長（理事）

2015年 大和不動産鑑定株式会社入社

2020年 株式会社不動産総合実践教育研究所設立（代表取締役）

2021年 不動産総合実践塾開講（不動産総合実践塾塾長）

