学びの場の提供と人脈形成で不動産業界の活性化を後押しするプロ
株式会社不動産総合実践教育研究所
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プロフィール
社会人向け教育事業 ／ 立花義生プロの一番の強み
1年間で不動産関連7分野の知識と実務を体系的に習得
不動産業に必要な法律・税務等7分野の知識と実務の基礎を体系的に習得できる少人数制の社会人スクール。第一線で活躍中の講師による1年間45講義を通じ、実務知識・営業力強化に加え人脈（ビジネス機会）も形成。
経歴
1974年 阪急不動産株式会社（現阪急阪神不動産株式会社）入社
2002年 阪急電鉄株式会社（不動産事業本部）出向
2015年 学校法人紫明学園 近畿予備校校長（理事）
2015年 大和不動産鑑定株式会社入社
2020年 株式会社不動産総合実践教育研究所設立（代表取締役）
2021年 不動産総合実践塾開講（不動産総合実践塾塾長）
DATA
- 氏名
- 立花義生（たちばなよしお）
- 会社名
- 株式会社不動産総合実践教育研究所
- 事業内容
- 不動産業界の社会人向け教育事業
- 職種
- 社会人向け教育事業
- 住所
-
〒602-0902
京都府 京都市上京区烏丸通今出川下る梅屋町475 近畿予備校烏丸ビル3階
- 電話
-
075-468-1617
- 営業時間
- 10:00〜17:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://res-group.jp/
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