精神分析的心理療法による心理ケアと支援の輪を広げる活動
30年以上に渡り、日英で精神分析的心理療法の臨床経験をもとに、子どもと家族の心理相談や大人のカウンセリングに従事。専門家への助言や育成も行っている。
資格
臨床心理士
日本精神分析学会認定心理療法士
日本精神分析学会認定心理療法士スーパーバイザー
事業者情報
- 氏名
- 平井正三（ひらいしょうぞう）
- 職種
心理カウンセラー
- 屋号
- 御池心理療法センター
- 事業内容
- 大人のカウンセリング（精神分析的心理療法）
子どもへの心理療法（プレイセラピー）
発達面での困難を抱えている子どもの発達相談
心理カウンセリングの専門家へのコンサルテーションやスーパービジョン
- 住所
〒604-8187
京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町444初音館302
- 営業時間
平日 午前8時半から午後9時
土曜 午前8時半から午後9時
- ホームページ
- https://www.oike-center.jp/
- 分室
- 〒604-8187
京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町446 プチシャレ―御池302
