地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

平井正三プロ

平井正三

心理カウンセラー

平井正三プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
京都新聞
平井正三プロ
専門家

Mybestpro Members

平井正三

心理カウンセラー

御池心理療法センター

平井正三プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

精神分析的心理療法による心理ケアと支援の輪を広げる活動

30年以上に渡り、日英で精神分析的心理療法の臨床経験をもとに、子どもと家族の心理相談や大人のカウンセリングに従事。専門家への助言や育成も行っている。

マイベストプロ・インタビュー

「心の支援」を社会に広げ、心理療法で子どもの成長と家族を支える

子どもの心の成長を支える心理ケア、大人のカウンセリングのプロ

マイベストプロ京都による取材記事

資格

臨床心理士
日本精神分析学会認定心理療法士
日本精神分析学会認定心理療法士スーパーバイザー

事業者情報

氏名
平井正三（ひらいしょうぞう）
職種
心理カウンセラー
心理カウンセラー
屋号
御池心理療法センター
事業内容
大人のカウンセリング（精神分析的心理療法）
子どもへの心理療法（プレイセラピー）
発達面での困難を抱えている子どもの発達相談
心理カウンセリングの専門家へのコンサルテーションやスーパービジョン
住所
〒604-8187
京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町444初音館302
地図を見る
営業時間
平日　午前8時半から午後9時
土曜　午前8時半から午後9時
ホームページ
https://www.oike-center.jp/
分室
〒604-8187
京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町446 プチシャレ―御池302

プロのインタビューを読む

子どもの心の成長を支える心理ケア、大人のカウンセリングのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のメンタル・カウンセリング
  4. 京都の発達障害
  5. 平井正三

平井正三プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼