皮膚科診療に強い獣医療のプロ
ゆう動物病院
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プロフィール
獣医師 ／ 森本真一郎プロの一番の強み
豊富な知識・技術・実績を持ち、特に皮膚科診療に強み
日本獣医皮膚科学会日本獣医皮膚科学会認定医、動物臨床医学会獣医総合臨床認定医の認定を受け、特に皮膚科診療の豊富な知識と実績をもつ獣医師。幅広く動物を取り扱い、一般診療にも対応しています。
DATA
- 氏名
- 森本真一郎（もりもとしんいちろう）
- 医院名
- ゆう動物病院
- 事業内容
- 獣医師
- 職種
- 獣医師
- 資格
- 獣医師
- 住所
-
〒601-8432
京都府 京都市南区西九条東島町58-103 ラポール壱番堂
- 電話
-
075-681-5300
- 診療時間
-
午前診療受付 9:00〜12:00
午後診療受付 17:00〜20:00
※予約受付は30分前に終了します
※完全予約制です。
- 定休日
- 年末年始（学会等出席のため臨時休業あり）
- ホームページ
- https://kyoto-yuu.jp/
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担当森本真一郎（もりもとしんいちろう）