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森本真一郎

皮膚科診療に強い獣医療のプロ

森本真一郎（もりもとしんいちろう） ／ 獣医師

ゆう動物病院

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075-681-5300

プロフィール

森本真一郎プロの写真

獣医師 ／ 森本真一郎プロの一番の強み

豊富な知識・技術・実績を持ち、特に皮膚科診療に強み

日本獣医皮膚科学会日本獣医皮膚科学会認定医、動物臨床医学会獣医総合臨床認定医の認定を受け、特に皮膚科診療の豊富な知識と実績をもつ獣医師。幅広く動物を取り扱い、一般診療にも対応しています。

DATA

氏名
森本真一郎（もりもとしんいちろう）
医院名
ゆう動物病院
事業内容
獣医師
職種
獣医師
資格
獣医師
住所
〒601-8432
京都府 京都市南区西九条東島町58-103 ラポール壱番堂
電話
075-681-5300
診療時間
午前診療受付　9:00〜12:00
午後診療受付　17:00〜20:00
※予約受付は30分前に終了します
※完全予約制です。
定休日
年末年始（学会等出席のため臨時休業あり）
ホームページ
https://kyoto-yuu.jp/
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