マイベストプロ京都
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都のビジネスその他
  5. 住村和彦
住村和彦

ワンストップで要望に応えるレーザー界のプロ

住村和彦（すみむらかずひこ） ／ レーザー・光学関連

株式会社光響

お電話での
お問い合わせ
070-6505-5557

プロフィール

住村和彦プロの写真

レーザー・光学関連 ／ 住村和彦プロの一番の強み

レーザー界のプラットフォーマー

レーザークリーナー、マーカーなどの加工機や部品を自社開発。製品のサブスク、輸入販売、レーザーの情報を提供するセミナー開催やサイト運営も手掛け、レーザーに関するあらゆる要望にワンストップで応える。

DATA

氏名
住村和彦（すみむらかずひこ）
会社名
株式会社光響
事業内容
レーザー・光学関連製品の製造販売及びレンタル、サブスク
レーザー・光学関連製品の輸入販売
レーザー・光学関連のセミナー
レーザー・光学関連の技術情報、ニュース情報、ショップ、動画学習サイトの運営
レーザー・光学関連の職業人材紹介
職種
レーザー・光学関連
資格
博士（工学）
MBA（経営学修士）
住所
〒600-8411
京都府 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637番地 第5長谷ビル 2階
電話
070-6505-5557
営業時間
平日9:00〜18:00
ホームページ
https://www.symphotony.com/
Share

住村和彦プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ070-6505-5557

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

住村和彦

株式会社光響

担当住村和彦（すみむらかずひこ）

地図・アクセス

住村和彦プロのコンテンツ

© My Best Pro