ワンストップで要望に応えるレーザー界のプロ
株式会社光響
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プロフィール
レーザー・光学関連 ／ 住村和彦プロの一番の強み
レーザー界のプラットフォーマー
レーザークリーナー、マーカーなどの加工機や部品を自社開発。製品のサブスク、輸入販売、レーザーの情報を提供するセミナー開催やサイト運営も手掛け、レーザーに関するあらゆる要望にワンストップで応える。
DATA
- 氏名
- 住村和彦（すみむらかずひこ）
- 会社名
- 株式会社光響
- 事業内容
-
レーザー・光学関連製品の製造販売及びレンタル、サブスク
レーザー・光学関連製品の輸入販売
レーザー・光学関連のセミナー
レーザー・光学関連の技術情報、ニュース情報、ショップ、動画学習サイトの運営
レーザー・光学関連の職業人材紹介
- 職種
- レーザー・光学関連
- 資格
-
博士（工学）
MBA（経営学修士）
- 住所
-
〒600-8411
京都府 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637番地 第5長谷ビル 2階
- 営業時間
- 平日9:00〜18:00
- ホームページ
- https://www.symphotony.com/
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株式会社光響
担当住村和彦（すみむらかずひこ）