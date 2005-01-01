マイベストプロ京都
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都のアプリ開発
  5. 岡崎昌人
岡崎昌人

ソフトフォンを専門とする音声通信技術のプロ

岡崎昌人（おかざきまさと） ／ 音声通信システムエンジニア

株式会社ageet

プロフィール

岡崎昌人プロの写真

音声通信システムエンジニア ／ 岡崎昌人プロの一番の強み

国内開発の音声通信技術による、高品質なスマホの内線化サービス

20年以上ソフトフォン（音声通信）技術に特化し、スマホやパソコンを内線化するIP電話アプリを開発・提供しています。国産の高い品質を追求し、大手企業などで導入実績を誇るほか、OEMでも技術力を発揮。

経歴

1997年　有限会社エイジを設立。
アメリカ・シリコンバレーで友人とともに起業し、CTO（最高技術責任者）に就任。
2005年1月　 IP電話ソフト「AGEphone(エイジフォン)」をリリース
2005年7月　株式会社ageet設立。

DATA

氏名
岡崎昌人（おかざきまさと）
会社名
株式会社ageet
事業内容
■音声通信技術コンサルティング
・ソフトフォン「AGEphone(エイジフォン)」の開発・導入支援
・SIP／VoIP技術をベースとしたコンサルティング（OEM、業務提携など）
職種
音声通信システムエンジニア
住所
〒617-0002
京都府 向日市寺戸町修理式13-98
営業時間
9:00～18:00
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://www.ageet.com/
ホームページ
https://www.agephone.biz/
Share

岡崎昌人プロへの
お問い合わせ

岡崎昌人

株式会社ageet

担当岡崎昌人（おかざきまさと）

地図・アクセス

岡崎昌人プロのコンテンツ

© My Best Pro