ソフトフォンを専門とする音声通信技術のプロ
株式会社ageet
プロフィール
音声通信システムエンジニア ／ 岡崎昌人プロの一番の強み
国内開発の音声通信技術による、高品質なスマホの内線化サービス
20年以上ソフトフォン（音声通信）技術に特化し、スマホやパソコンを内線化するIP電話アプリを開発・提供しています。国産の高い品質を追求し、大手企業などで導入実績を誇るほか、OEMでも技術力を発揮。
経歴
1997年 有限会社エイジを設立。
アメリカ・シリコンバレーで友人とともに起業し、CTO（最高技術責任者）に就任。
2005年1月 IP電話ソフト「AGEphone(エイジフォン)」をリリース
2005年7月 株式会社ageet設立。
DATA
- 氏名
- 岡崎昌人（おかざきまさと）
- 会社名
- 株式会社ageet
- 事業内容
-
■音声通信技術コンサルティング
・ソフトフォン「AGEphone(エイジフォン)」の開発・導入支援
・SIP／VoIP技術をベースとしたコンサルティング（OEM、業務提携など）
- 職種
- 音声通信システムエンジニア
- 住所
-
〒617-0002
京都府 向日市寺戸町修理式13-98
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://www.ageet.com/
- ホームページ
- https://www.agephone.biz/