Mybestpro Members
媚山達己
バーテンダー
ベスパインテグリティ株式会社
媚山達己プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です
カクテルの技術と、豊かで美しい生き方を伝える幅広い知見
57年間で培った技術と知識を基に、出張バーテンダーやカクテルレッスンを実施。注ぎ方や氷の扱いまで追求し、酒文化や人生を楽しむ方法を伝えています。店舗やイベントのプロデュース、講演、商品開発にも対応。
マイベストプロ・インタビュー
お酒を楽しむことは、人生を楽しむこと。バーテンダーとして豊かで美しい人生をサポート
豊富なバーテンダー経験と知見で酒文化と豊かな人生を伝えるプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 媚山達己（こびやまたつき）
- 職種
-
バーテンダー
バーテンダー
- 会社名
- ベスパインテグリティ株式会社
- 事業内容
- バーの運営・コンサルティング・人材育成
カクテルレッスン
出張バーテンダー
店舗・イベントのプロデュース
商品開発・セールス戦略
- 住所
-
〒860-0806
熊本県熊本市中央区花畑町13−26 第一銀杏ビルBF
- 営業時間
- 17:00～25:00
- その他
- bar-vespa.jp（準備中）
https://www.instagram.com/p/DWJIZ_NE7h0/
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