特定技能外国人で人材不足を解決に導くプロ
高知インターナショナルビジネス株式会社
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プロフィール
外国人労働者関連事業 ／ 橋本智哉プロの一番の強み
スキルの高いインドネシア人材の就労サポートで人材不足を解消へ
インドネシアの日本語学校と連携し、行政書士も社内に在籍。特定技能ビザ取得から、就労後のサポートまで対応します。商工会議所で経営支援を多数手がけてきた経験も生かし、企業の人材不足を解消へ導きます。
DATA
- 氏名
- 橋本智哉（はしもとともや）
- 会社名
- 高知インターナショナルビジネス株式会社
- 事業内容
-
外国人労働者関連事業
ウェブ制作事業
- 職種
- 外国人労働者関連事業
- 資格
- 登録支援機関登録
- 住所
-
〒787-0033
高知県 四万十市中村大橋通7-7-7 2F
- 電話
-
0880-34-8689
- 受付時間
- 10：00～18：00
- 定休日
- 土日祝日、年末年始
- ホームページ
- https://kib-japan.com/
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高知インターナショナルビジネス株式会社
担当橋本智哉（はしもとともや）