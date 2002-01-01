IT技術で企業と人材の成長に貢献するエンジニア
株式会社哲英
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プロフィール
ITエンジニア ／ 矢野英治プロの一番の強み
ソフトウエア技術者として、企業支援や教育で経験知を発揮
大手企業でコア技術のソフトウエア開発に携わり、現役エンジニアとしてAIやVRなどの先端技術に精通しています。ITを軸に、企業のコンサルティングやプログラミング教育を手掛け、新たな価値提供を目指します。
経歴
1985年 宮城県石巻工業高校卒業後、富士通株式会社に入社。
金融機関担当のSEを経て、ソフトウエア開発に従事。
自社製品のグローバル展開を図る部門のプロジェクトリーダーを務める。
2002年 富士通が設立したハワイのビジネススクールJAIMSに派遣留学。
ボストンの「Lean Enterprise Institute」でインターンシップにも参加。
2012年 独立し、経営・ITコンサルティング事業「エマージェント・フィールズ」を立ち上げる。
2014年 「株式会社哲英」設立。ソフトウエア開発事業をスタート。
2019年 小学生向けプログラミング教室「新横浜プログラミング教室」を開設。
＜その他の活動＞
2010年～2017年 日本経営品質賞審査員
2017年～2023年 情報処理技術者試験委員
2021年～ 神奈川県情報サービス産業協会 技術委員会 副委員長
2020年～ 神奈川県立産業技術短期大学校非常勤講師
ほか
DATA
- 氏名
- 矢野英治（やのえいじ）
- 会社名
- 株式会社哲英
- 事業内容
-
■経営・ITコンサルティング
■ソフトウエア開発「新横浜ソフトウエア開発センター」
■プログラミング教育「新横浜プログラミング教室」
- 職種
- ITエンジニア
- 資格
-
中小企業診断士
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 ITコーディネータ
経営品質協議会認定セルフアセッサー
PMI PMP ® (Project Management Professional)
ITIL® （Information Technology Infrastructure Library）マネージャ、ITIL®エキスパート、ITIL® 4 Foundation
特定非営利活動法人日本システム監査人協会 公認システム監査人
独立行政法人情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ、情報セキュリティスペシャリスト、ソフトウエア開発技術者、情報処理安全確保支援士
一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）G検定 2019#2
IoT検定制度委員会 IoT検定レベル1試験 プロフェッショナル・コーディネータ
英検準1級
- 住所
-
〒222-0033
神奈川県 横浜市港北区新横浜3-7-18
- 電話
-
045-476-5112
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
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担当矢野英治（やのえいじ）