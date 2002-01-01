プロフィール

経歴

1985年 宮城県石巻工業高校卒業後、富士通株式会社に入社。

金融機関担当のSEを経て、ソフトウエア開発に従事。

自社製品のグローバル展開を図る部門のプロジェクトリーダーを務める。

2002年 富士通が設立したハワイのビジネススクールJAIMSに派遣留学。

ボストンの「Lean Enterprise Institute」でインターンシップにも参加。

2012年 独立し、経営・ITコンサルティング事業「エマージェント・フィールズ」を立ち上げる。

2014年 「株式会社哲英」設立。ソフトウエア開発事業をスタート。

2019年 小学生向けプログラミング教室「新横浜プログラミング教室」を開設。



＜その他の活動＞

2010年～2017年 日本経営品質賞審査員

2017年～2023年 情報処理技術者試験委員

2021年～ 神奈川県情報サービス産業協会 技術委員会 副委員長

2020年～ 神奈川県立産業技術短期大学校非常勤講師

ほか

