新規事業創出の研究開発を支援する博士（工学）を持つ技術士
藤井技術士事務所
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プロフィール
技術士 ／ 藤井隆満プロの一番の強み
技術者目線で、自社の強みから新規事業を生み出す方法を伝授
大手メーカーなどで技術者として研究開発に従事し、新規事業創出の豊富な経験を誇ります。企業の強みをひも解き、R＆Dテーマ選定から研究開発、製品化までサポートします。半導体や化学、素材分野などで実績あり。
経歴
山口大学大学院 博士後期課程 物質工学専攻 博士（工学）
1994年 セントラル硝子株式会社 ガラス研究所 入所
1996年 株式会社関西新技術研究所（現 株式会社KRI）表面科学研究センター 入所
2000年 富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルム株式会社） 入社
高性能な圧電体薄膜（Nb-PZT）を開発し、圧電・MEMS業界で世界的な評価を受け、社内でMEMS分野の事業化を推進。
2008年 技術士（応用理学部門）取得。
2019年 「藤井技術士事務所」設立。
DATA
- 氏名
- 藤井隆満（ふじいたかみち）
- 事務所名
- 藤井技術士事務所
- 事業内容
-
■R&Dテーマ／戦略策定支援：将来予測、R&D戦略、研究開発戦略、事業戦略、ビジネス展開などの支援
■MEMS技術開発支援：情報提供、材料開発支援、プロセス開発支援、関連知財化支援、デバイス開発支援、ソリューション支援
■技術開発支援：新規事業創出支援、開発支援（新たな技術分野・開発テーマ提案、公的資金獲得サポート、開発戦略構築、知財出願）、製造支援（ものづくり力／技術向上）、営業支援（社外ネットワークとの連携・仲介、既存技術の新たな技術分野への適用提案）
- 職種
- 技術士
- 資格
- 社団法人日本技術士会 技術士（応用理学部門）
- 住所
-
〒250-0851
神奈川県 小田原市曽比
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://fujii-tech.com/
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担当藤井隆満（ふじいたかみち）