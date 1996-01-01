プロフィール

経歴

山口大学大学院 博士後期課程 物質工学専攻 博士（工学）

1994年 セントラル硝子株式会社 ガラス研究所 入所

1996年 株式会社関西新技術研究所（現 株式会社KRI）表面科学研究センター 入所

2000年 富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルム株式会社） 入社

高性能な圧電体薄膜（Nb-PZT）を開発し、圧電・MEMS業界で世界的な評価を受け、社内でMEMS分野の事業化を推進。

2008年 技術士（応用理学部門）取得。

2019年 「藤井技術士事務所」設立。

