経営改善の実践力と当事者感覚で人と人、地域と地域をつなぐ支援

「人と人、地域と地域をつなぐ」をコンセプトに、老舗企業を再生に導いた実践力と経営者たる孤独や苦悩を知る当事者感覚に加え、経理データ解析とコーチングスキルを駆使し、小規模経営者を伴走サポート。