経営改善の実践力と当事者感覚で人と人、地域と地域をつなぐ支援
「人と人、地域と地域をつなぐ」をコンセプトに、老舗企業を再生に導いた実践力と経営者たる孤独や苦悩を知る当事者感覚に加え、経理データ解析とコーチングスキルを駆使し、小規模経営者を伴走サポート。
マイベストプロ・インタビュー
小規模事業者に“頼れる馴染みの世話役”の距離感で向き合う経営支援とコーチング
小規模事業者の“頼れる世話役”的経営コンサルタント
マイベストプロ神奈川による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 平岡誠司（ひらおかせいじ）
- 職種
-
小規模事業者向け経営支援家
小規模事業者向け経営支援家
- 会社名
- 株式会社平岡商店
- 事業内容
- 家族経営に対する経営コンサルティングサービス
・経理、財務、経営管理に関する伴走型支援
・クラウド会計freeeの導入、運用支援（自計化）
・経理人材、経営管理人材の育成支援
・決算書、試算表の分析と解説、コーチング
・資金繰り、事業計画、原価管理、事業再生の実務支援
・金融機関への業績報告資料作成、プレゼンテーション支援
- 住所
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〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-2-1 中央第六関内ビル302 VIT横浜
- 営業時間
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9:00～18:00
※ご相談に応じます
- ホームページ
- https://cw-bsc.com/
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