生活習慣病の予防と治療に取り組む内科・腎臓内科のプロ
医療法人愛徳会 上村内科クリニック
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プロフィール
内科・腎臓内科医 ／ 上村徳郎プロの一番の強み
生活習慣を改善し、病気の予防と治療に取り組む
内科・腎臓内科の治療を専門にさまざまな病気の要因となる生活習慣病の予防にも力を入れています。生活習慣病に関わる食生活や栄養の見直しを予防の基本とし、食事法などをアドバイス。テレビ番組などの医療監修も。
経歴
2007年 福岡大学医学部卒業
2009年 鹿児島大学病院 消化器疾患生活習慣病学
2010年 公益社団法人鹿児島共済会 南風病院
2011年 医療法人青仁会 池田病院
2012年 医療法人愛徳会 上村内科クリニック院長
〈所属（専門医・認定医）〉
日本内科学会（認定医、総合内科専門医）
日本腎臓学会（腎臓専門医）
日本透析医学会
日本血液透析濾過医学会
日本抗加齢医学会
実績
〈医療監修〉
・映画「AI崩壊」（ワーナー・ブラザース映画・2020年）
・テレビ「マツコの知らない世界」（TBS・2020年～2021年）
・プレミアムドラマ「ライオンのおやつ」（NHK・2021年）
ほか多数
DATA
- 氏名
- 上村徳郎（うえむらとくろう）
- 医院名
- 医療法人愛徳会 上村内科クリニック
- 診療科目
-
■内科
■腎臓内科（人工透析）
- 専門分野
-
・内科
・腎臓内科（人工透析）
- 特徴
- 1989年の開業以来、かかりつけ医として地域医療に貢献しています。内科、腎臓内科を専門に、人工透析・臨時透析に対応。生活習慣病の予防・治療や栄養療法（一部保険適用外）にも取り組んでいます。
- 職種
- 内科医、腎臓内科医
- 資格
-
・日本内科学会 認定医、総合内科専門医
・日本腎臓学会 腎臓専門医
- 住所
-
〒891-0403
鹿児島県 指宿市十二町503-6
- 電話
-
0993-22-5033
- 診療時間
-
内科・腎臓内科＝月・水曜日9:00～11:30、15:00～17:30
土曜9:00～11:30
人工透析＝月・水・金曜日8:00～12:30、13:00～22:00
火・木・土曜日8:00～12:30
- 休診日
- 内科・腎臓内科＝火・木・金曜、土曜午後、日曜、祝日 人工透析＝火曜午後、木曜午後、土曜午後、日曜
- ホームページ
- http://uemura-clinic.or.jp/
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担当上村徳郎（うえむらとくろう）