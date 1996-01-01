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山﨑一元

アイデア力でヒット商品を導くプロダクトデザインのプロ

山﨑一元（やまさきかずもと） ／ プロダクトデザイナー

ULTRA Si（株式会社ウルトラシー）

プロフィール

山﨑一元プロの写真

プロダクトデザイナー ／ 山﨑一元プロの一番の強み

革新的なアイデアと3D技術で、ものづくりの課題解決を導く

今までにないものを生み出すアイデア力で、プロダクトデザイナーとして数々のヒット商品を手掛けています。イタリアでは世界的デザイナーとコラボレーションも。デザインから製造まで3Dモデリングのエキスパート。

経歴

1994年～1999年　株式会社デンソー　デザイン室で勤務
　・主に携帯電話・車載情報通信機器・産業用ロボットのデザインを担当。
　・1996年カーナビ、1997年携帯電話で、グッドデザイン賞を受賞。
　　※通商産業省（現・経済産業省）「グッドデザイン商品選定制度」による
2000年　イタリア・ミラノで「YAMASAKI DESIGN OFFICE」を設立
　・日本および欧州メーカー向けのデザインコンサルティング業を行う。
　・現地のデザイン事務所に常駐し、世界的デザイナーであるセバスチャン・バーン（英）や、ステファノ・ジョバンノーニ（伊）とコラボレーション。
2010年　「ULTRA Si（ウルトラシー）」を設立

DATA

氏名
山﨑一元（やまさきかずもと）
会社名
ULTRA Si（株式会社ウルトラシー）
事業内容
商品企画／製品デザイン／ブランディング／プロトタイピング／モックアップ及び製品金型用3D制作
主な取扱分野：家庭用電化製品、生活用品機器、モビリティ関連機器、産業機械、医療機器など
職種
プロダクトデザイナー
住所
〒921-8107
石川県 金沢市野田2-199
営業時間
9:00～17:30
※お問い合わせはメールで受け付けています
定休日
土曜・日曜、祝日
ホームページ
https://ultrasi.co.jp/
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ULTRA Si（株式会社ウルトラシー）

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