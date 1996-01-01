プロフィール

今までにないものを生み出すアイデア力で、プロダクトデザイナーとして数々のヒット商品を手掛けています。イタリアでは世界的デザイナーとコラボレーションも。デザインから製造まで3Dモデリングのエキスパート。

経歴

1994年～1999年 株式会社デンソー デザイン室で勤務

・主に携帯電話・車載情報通信機器・産業用ロボットのデザインを担当。

・1996年カーナビ、1997年携帯電話で、グッドデザイン賞を受賞。

※通商産業省（現・経済産業省）「グッドデザイン商品選定制度」による

2000年 イタリア・ミラノで「YAMASAKI DESIGN OFFICE」を設立

・日本および欧州メーカー向けのデザインコンサルティング業を行う。

・現地のデザイン事務所に常駐し、世界的デザイナーであるセバスチャン・バーン（英）や、ステファノ・ジョバンノーニ（伊）とコラボレーション。

2010年 「ULTRA Si（ウルトラシー）」を設立

