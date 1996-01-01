アイデア力でヒット商品を導くプロダクトデザインのプロ
ULTRA Si（株式会社ウルトラシー）
プロフィール
プロダクトデザイナー ／ 山﨑一元プロの一番の強み
革新的なアイデアと3D技術で、ものづくりの課題解決を導く
今までにないものを生み出すアイデア力で、プロダクトデザイナーとして数々のヒット商品を手掛けています。イタリアでは世界的デザイナーとコラボレーションも。デザインから製造まで3Dモデリングのエキスパート。
経歴
1994年～1999年 株式会社デンソー デザイン室で勤務
・主に携帯電話・車載情報通信機器・産業用ロボットのデザインを担当。
・1996年カーナビ、1997年携帯電話で、グッドデザイン賞を受賞。
※通商産業省（現・経済産業省）「グッドデザイン商品選定制度」による
2000年 イタリア・ミラノで「YAMASAKI DESIGN OFFICE」を設立
・日本および欧州メーカー向けのデザインコンサルティング業を行う。
・現地のデザイン事務所に常駐し、世界的デザイナーであるセバスチャン・バーン（英）や、ステファノ・ジョバンノーニ（伊）とコラボレーション。
2010年 「ULTRA Si（ウルトラシー）」を設立
DATA
- 氏名
- 山﨑一元（やまさきかずもと）
- 会社名
- ULTRA Si（株式会社ウルトラシー）
- 事業内容
-
商品企画／製品デザイン／ブランディング／プロトタイピング／モックアップ及び製品金型用3D制作
主な取扱分野：家庭用電化製品、生活用品機器、モビリティ関連機器、産業機械、医療機器など
- 職種
- プロダクトデザイナー
- 住所
-
〒921-8107
石川県 金沢市野田2-199
- 営業時間
-
9:00～17:30
※お問い合わせはメールで受け付けています
- 定休日
- 土曜・日曜、祝日
- ホームページ
- https://ultrasi.co.jp/