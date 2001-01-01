人事・労務支援のプロ
冨田社会保険労務士事務所
プロフィール
社会保険労務士 ／ 冨田義広プロの一番の強み
従業員3,000人超の企業で人事部長を務めた幅広い知識と経験
事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。
経歴
1968年 石川県金沢市生まれ
1991年 法政大学 経済学部卒業
百貨店に入社し、10年間外商営業に携わる
2001年 株式会社シンクラン（運輸業、従業員数:3,100名、旧社名:アトム運輸）総務部に入社
2008年 総務人事部 人事担当次長
2013年 執行役員 人事部長
2015年 執行役員 人事政策部長
2017年 上席執行役員 ヒューマンリソース（人事部門）統括部長
2020年 冨田社会保険労務士事務所を開設
実績
【これまでの主な業務経験】
（人事労務関連）
● 労働、労務問題への対応
● 給与計算、法定3帳簿、社会保険、労災報告手続き
● 労働保険料手続き
● 就業規則、その他各種諸規程の作成・改廃
● 36協定締結作成提出
● 人事労務管理、人事制度運用
● 労働組合対応
● 労働基準監督署臨検対応
● 安全衛生推進体制運営
● 労働契約書の作成
● 出向、派遣、転籍、請負契約書の作成
● 海外社員出向契約書の作成
● 一般派遣免許登録申請
● 障がい者専門部署の創設
（人事政策関連）
● 人事制度（資格制度・給与制度・評価制度）の抜本的改革に伴う設計・導入
● 歩合給制度設計・導入
● 人事大綱の作成
● 採用（新卒、中途）管理業務全般
● 評価 関連業務全般
● 報酬 関連業務全般
● 人件費管理
●300名規模の転籍社員の受け入れ、送り出し
● 組織の構築
（教育関連）
● 管理職研修講師
● コンプライアンス研修講師
● 評価者研修講師
● 人事制度研修講師
【委託業務】
石川県中小企業施策活用アドバイザー
石川県社会保険労務士会 総合労働相談所相談員
DATA
- 氏名
- 冨田義広（とみたよしひろ）
- 事務所名
- 冨田社会保険労務士事務所
- 事業内容
-
■ 人事・労務管理に関する相談指導
■ 給与計算代行
■ 社会保険・労働保険手続き代行
■ 就業規則の作成・変更
■ 役所臨検調査対応
■ 社外相談室
■ 人事制度設計
■ 年金相談
- 特徴
- 人事労務相談、給与計算、社会保険手続きから、役所臨検対応・人事制度設計・社外相談室までさまざまな相談に対応しています。
- 職種
- 社会保険労務士
- 資格
-
◆社会保険労務士
◆第一種衛生管理者
◆安全管理者選任時研修受講
◆派遣元責任者
◆障害者職業生活相談員
◆大型自動車二種免許
- 住所
-
〒921-8022
石川県 金沢市中村町31-41 ハイム犀川202号
- 電話
-
076-255-7573
- 受付時間
- 8:30〜17:30
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://tomitasr.com
- メール
- tomia@tomitasr.com
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冨田社会保険労務士事務所
担当冨田義広（とみたよしひろ）