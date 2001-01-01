プロフィール

実績

【これまでの主な業務経験】

（人事労務関連）

● 労働、労務問題への対応

● 給与計算、法定3帳簿、社会保険、労災報告手続き

● 労働保険料手続き

● 就業規則、その他各種諸規程の作成・改廃

● 36協定締結作成提出

● 人事労務管理、人事制度運用

● 労働組合対応

● 労働基準監督署臨検対応

● 安全衛生推進体制運営

● 労働契約書の作成

● 出向、派遣、転籍、請負契約書の作成

● 海外社員出向契約書の作成

● 一般派遣免許登録申請

● 障がい者専門部署の創設



（人事政策関連）

● 人事制度（資格制度・給与制度・評価制度）の抜本的改革に伴う設計・導入

● 歩合給制度設計・導入

● 人事大綱の作成

● 採用（新卒、中途）管理業務全般

● 評価 関連業務全般

● 報酬 関連業務全般

● 人件費管理

●300名規模の転籍社員の受け入れ、送り出し

● 組織の構築



（教育関連）

● 管理職研修講師

● コンプライアンス研修講師

● 評価者研修講師

● 人事制度研修講師





【委託業務】

石川県中小企業施策活用アドバイザー

石川県社会保険労務士会 総合労働相談所相談員

