歴史ある金沢の地に密着、土地測量・境界問題のプロ
能登測量設計株式会社
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プロフィール
土地家屋調査士 ／ 能登泰志プロの一番の強み
金沢の地域色や慣習を熟知し、土地に関する幅広い業務に対応
古い町並みも残る歴史ある金沢の地で、その土地が持つ歴史的背景や慣習を踏まえた土地問題への対応実績が豊富。地元密着で20年超の業務実績がある。
経歴
平成19年10月設立
DATA
- 氏名
- 能登泰志（のとやすし）
- 会社名
- 能登測量設計株式会社
- 事業内容
-
測量設計業務
土地登記業務
民間紛争解決手続代理関係業務
建物登記関連業務
宅地造成業務
- 職種
- 土地家屋調査士
- 資格
-
土地家屋調査士
測量士
- 住所
-
〒921-8151
石川県 金沢市窪5丁目637番地
- 電話
-
076-242-0594
- 営業時間
- 08:00～17:30
- 定休日
- 土日祝
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能登測量設計株式会社
担当能登泰志（のとやすし）