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山本明夫

人と組織を成長に導く社員研修と人材育成のプロ

山本明夫（やまもとあきお）

株式会社ライフライン

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山本明夫プロの一番の強み

磨き抜いた研修と企業へのサポートで人材育成に成果を出す

「楽しく、わかりやすく、伴走する」研修で目に見える成果を出し、人と企業を成長に導きます。研修受け放題の年間定額会員『ライフキャンパス』が好評。企業の教育・研修体系の構築と個人キャリアアップもサポート。

DATA

氏名
山本明夫（やまもとあきお）
会社名
株式会社ライフライン
事業内容
社員教育及び研修の受託
人材採用の支援(正社員のご紹介・新卒採用)
人材採用におけるコンサルティング
住所
石川県 金沢市新保本4丁目65番16
電話
076-227-9880
営業時間
ホームページ
https://lifeline-lg.co.jp
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