人と組織を成長に導く社員研修と人材育成のプロ
株式会社ライフライン
- お電話での
お問い合わせ
- 076-227-9880
プロフィール
山本明夫プロの一番の強み
磨き抜いた研修と企業へのサポートで人材育成に成果を出す
「楽しく、わかりやすく、伴走する」研修で目に見える成果を出し、人と企業を成長に導きます。研修受け放題の年間定額会員『ライフキャンパス』が好評。企業の教育・研修体系の構築と個人キャリアアップもサポート。
DATA
- 氏名
- 山本明夫（やまもとあきお）
- 会社名
- 株式会社ライフライン
- 事業内容
-
社員教育及び研修の受託
人材採用の支援(正社員のご紹介・新卒採用)
人材採用におけるコンサルティング
- 住所
- 石川県 金沢市新保本4丁目65番16
- 電話
-
076-227-9880
- 営業時間
- －
- ホームページ
- https://lifeline-lg.co.jp
山本明夫プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社ライフライン
担当山本明夫（やまもとあきお）