正しく整った字を書くコツを論理的にわかりやすく伝授
初心者から検定合格を目指す方まで、少人数制のレッスンでわかりやすく指導。単に字を整えるだけでなく、字を書く楽しみを知っていただき、日常生活に作品を取り入れた彩りある生活を提案しています。
正しく、美しい字のコツを学ぶことで書くことが楽しくなり、彩り豊かな暮らしを提案
美しく筆跡を整えて人生を豊かにするペン字指導のプロ
資格
硬筆書写技能検定1級
事業者情報
- 氏名
- 髙橋空晃（たかはしくうこう）
- 職種
ペン字講師
ペン字講師
- 教室名
- 神戸うはらペン字教室
- 事業内容
- ペン字教室主宰
・ベーシック基本レッスン
・硬筆書写技能検定レッスン
・お手軽体験レッスン
・生徒さんご希望のレッスン
- 住所
〒659-0068
兵庫県芦屋市業平町7-16-103
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://uharapen2.jimdosite.com/
