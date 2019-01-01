地元の頼れるプロが集まる
髙橋空晃プロ

髙橋空晃

ペン字講師

髙橋空晃

ペン字講師

神戸うはらペン字教室

髙橋空晃プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

正しく整った字を書くコツを論理的にわかりやすく伝授

初心者から検定合格を目指す方まで、少人数制のレッスンでわかりやすく指導。単に字を整えるだけでなく、字を書く楽しみを知っていただき、日常生活に作品を取り入れた彩りある生活を提案しています。

正しく、美しい字のコツを学ぶことで書くことが楽しくなり、彩り豊かな暮らしを提案

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

硬筆書写技能検定1級

事業者情報

氏名
髙橋空晃（たかはしくうこう）
職種
ペン字講師
ペン字講師
教室名
神戸うはらペン字教室
事業内容
ペン字教室主宰
・ベーシック基本レッスン
・硬筆書写技能検定レッスン
・お手軽体験レッスン
・生徒さんご希望のレッスン
住所
〒659-0068
兵庫県芦屋市業平町7-16-103
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://uharapen2.jimdosite.com/

