子どもの笑顔を引き出す児童福祉のプロ
ホーネスト株式会社
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プロフィール
放課後等デイサービス運営 ／ 森康平プロの一番の強み
遊びを通してコミュニケーション力と社会性を育む
遊びを通して社会性を育む放課後等デイサービスと児童発達支援を展開。幅広い年代や多様なバックグラウンドを持つ職員が在籍し、子ども2人に対し職員が1人付く手厚いフォロー体制を整えている。
DATA
- 氏名
- 森康平（もりこうへい）
- 会社名
- ホーネスト株式会社
- 事業内容
-
障害者総合支援法に基づく共同生活援助
特定相談支援
児童福祉法に基づく障害児通所支援
障害児相談支援
- 職種
- 放課後等デイサービス運営
- 住所
-
〒661-0951
兵庫県 尼崎市田能5丁目7-15 寺田マンション203
- 電話
-
06-6493-7110
- 受付時間
- 9：00〜18：00
- 定休日
- 年末年始 ※日曜日は施設の営業のみで、受付はお休みです。
- ホームページ
- https://smilelink.net/
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ホーネスト株式会社
担当森康平（もりこうへい）