地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

赤澤知宣プロ

赤澤知宣

遺品整理・不用品回収

赤澤知宣プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
神戸新聞社
赤澤知宣プロ
専門家

Mybestpro Members

赤澤知宣

遺品整理・不用品回収

株式会社リリーフ

赤澤知宣プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

依頼者の思いに寄り添う遺品整理・おかたづけサービスを展開

年間6000件以上の実績。近畿・中部・関東地方全域で、依頼者の思いに寄り添う遺品整理・おかたづけサービスを展開。迅速で丁寧な遺品整理を心がけ、思い出の品を見つけ出すお手伝いも

マイベストプロ・インタビュー

故人を敬い、家族の心情をくみ取り「最後のおかたづけ」を細やかにお手伝い

依頼者の思いに寄り添う遺品整理とおかたづけのプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

酒類販売業免許
古物商許可
特別国際種事業者(象牙製品等を取り扱う事業者)
兵庫県 居住支援指定法人（残置物処理業務）
産業廃棄物収集運搬業許可（兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・和歌山県）
解体工事業者登録（兵庫県）

事業者情報

氏名
赤澤知宣（あかざわとものり）
職種
遺品整理・不用品回収
遺品整理・不用品回収
会社名
株式会社リリーフ
事業内容
遺品整理・住空間整理やリユースサービス
住所
〒663-8142
兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番26号
地図を見る
営業時間
9:00〜18:00
定休日
年末年始
ホームページ
https://relief-company.jp/

プロのインタビューを読む

依頼者の思いに寄り添う遺品整理とおかたづけのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のくらし
  4. 兵庫の遺品整理・生前整理
  5. 赤澤知宣

赤澤知宣プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼