依頼者の思いに寄り添う遺品整理・おかたづけサービスを展開
年間6000件以上の実績。近畿・中部・関東地方全域で、依頼者の思いに寄り添う遺品整理・おかたづけサービスを展開。迅速で丁寧な遺品整理を心がけ、思い出の品を見つけ出すお手伝いも
故人を敬い、家族の心情をくみ取り「最後のおかたづけ」を細やかにお手伝い
資格
酒類販売業免許
古物商許可
特別国際種事業者(象牙製品等を取り扱う事業者)
兵庫県 居住支援指定法人（残置物処理業務）
産業廃棄物収集運搬業許可（兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・和歌山県）
解体工事業者登録（兵庫県）
事業者情報
- 氏名
- 赤澤知宣（あかざわとものり）
- 職種
-
遺品整理・不用品回収
- 会社名
- 株式会社リリーフ
- 事業内容
- 遺品整理・住空間整理やリユースサービス
- 住所
-
〒663-8142
兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番26号
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 年末年始
- ホームページ
- https://relief-company.jp/
依頼者の思いに寄り添う遺品整理とおかたづけのプロ