思考力と創造力を伸ばし子どもの自走力を育てる実践型指導
小・中学生向けITスクールで、ゲーム開発やWEBデザイン、プログラミングを幅広く指導。長年の現場経験をもとに、AI時代に求められる「考える力」「創る力」と子どもの自信を育てます。
マイベストプロ・インタビュー
自分で考える力・創る力・試す力を育む、子ども向けIT・プログラミングスクールを展開
「考える力」と「創る力」を育てる子どもIT教育のプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 中農祥平（なかのうしょうへい）
- 職種
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子ども向けITスクール
子ども向けITスクール
- 会社名
- 株式会社リジョンクリエイト
- 事業内容
- 小学生・中学生向けITスクール運営
コードキャンプキッズ伊丹教室：Scratch （プログラミング言語） でのゲーム開発教室
RC.Lab伊丹：WEBデザインコース、Python（プログラミング言語）によるプログラミングコース、ゲームエンジン「Unity」とC#（プログラミング言語）によるゲーム開発コース
- 住所
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〒664-0852
兵庫県伊丹市南本町2-3-3-1F
- 営業時間
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- ホームページ
- https://rc-pcschool.com/
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