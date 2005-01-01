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中農祥平

子ども向けITスクール

株式会社リジョンクリエイト

中農祥平プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

思考力と創造力を伸ばし子どもの自走力を育てる実践型指導

小・中学生向けITスクールで、ゲーム開発やWEBデザイン、プログラミングを幅広く指導。長年の現場経験をもとに、AI時代に求められる「考える力」「創る力」と子どもの自信を育てます。

マイベストプロ・インタビュー

自分で考える力・創る力・試す力を育む、子ども向けIT・プログラミングスクールを展開

「考える力」と「創る力」を育てる子どもIT教育のプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

事業者情報

氏名
中農祥平（なかのうしょうへい）
職種
子ども向けITスクール
子ども向けITスクール
会社名
株式会社リジョンクリエイト
事業内容
小学生・中学生向けITスクール運営
コードキャンプキッズ伊丹教室：Scratch （プログラミング言語） でのゲーム開発教室
RC.Lab伊丹：WEBデザインコース、Python（プログラミング言語）によるプログラミングコース、ゲームエンジン「Unity」とC#（プログラミング言語）によるゲーム開発コース
住所
〒664-0852
兵庫県伊丹市南本町2-3-3-1F
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営業時間
-
ホームページ
https://rc-pcschool.com/

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