現代人の生活サイクルに馴染む、効率的な診療体制
手厚い医療を基盤に、現代人の生活サイクルに馴染む医療の在り方を追求。地域連携と、効率的で満足度の高い診療体制を構築。生き物研究者としての顔も持ち、幅広い視野と観察眼をクリニック運営に生かしています。
現代人の生活に寄り添い、社会全体の医療満足度を上げる「かかりつけ医」
資格
医学博士
一般社団法人日本内科学会 内科専門医
事業者情報
- 氏名
- 友永達也（ともながたつや）
- 職種
医師
医師
- 医院名
- 加古川ともながクリニック
- 診療科目
- 内科
- 住所
〒675-0066
兵庫県加古川市加古川町寺家町47-1 ファーミンインテリジェントビル4階
- 診療時間
月・水・金 9:00～12:00 16:00～18:45
火・土 9:00～12:00
- 休診日
- 土曜午後・木曜・日曜・祝日
- ホームページ
- http://kakogawa-tomonaga-clinic.net/
