友永達也プロ

友永達也

医師

友永達也プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

友永達也

医師

加古川ともながクリニック

友永達也プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

現代人の生活サイクルに馴染む、効率的な診療体制

手厚い医療を基盤に、現代人の生活サイクルに馴染む医療の在り方を追求。地域連携と、効率的で満足度の高い診療体制を構築。生き物研究者としての顔も持ち、幅広い視野と観察眼をクリニック運営に生かしています。

マイベストプロ・インタビュー

現代人の生活に寄り添い、社会全体の医療満足度を上げる「かかりつけ医」

「かかりつけ医」の視点で、現代人の医療の在り方を考えるプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

医学博士
一般社団法人日本内科学会 内科専門医

事業者情報

氏名
友永達也（ともながたつや）
職種
医師
医師
医院名
加古川ともながクリニック
診療科目
内科
住所
〒675-0066
兵庫県加古川市加古川町寺家町47-1　ファーミンインテリジェントビル4階
地図を見る
診療時間
月・水・金　9:00～12:00　16:00～18:45
火・土　　　9:00～12:00　
休診日
土曜午後・木曜・日曜・祝日
ホームページ
http://kakogawa-tomonaga-clinic.net/

