中小企業の資金調達や経営改善に伴走するプロ
堀本経営コンサルティング
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プロフィール
経営コンサルタント ／ 堀本修一プロの一番の強み
銀行に40年間勤務した経験と知識で中小企業をサポート
融資・外為マネージャーとして銀行に勤務した経験と知識を生かして、中小企業の資金調達や経営改善に伴走。経営者が金融機関と良い関係を築くための橋渡しをするほか、新規創業もサポートします。
DATA
- 氏名
- 堀本修一（ほりもとしゅういち）
- 会社名
- 堀本経営コンサルティング
- 事業内容
-
財務・資金繰り
マーケティング
企業診断
事業再生・経営改善計画策定
貿易・海外展開
事業承継支援
- 職種
- 経営コンサルタント
- 資格
-
中小企業診断士
経済産業省近畿経済産業局 認定経営革新等支援機関
一般社団法人金融検定協会 事業性評価試験合格
- 住所
-
〒675-0105
兵庫県 加古川市平岡町つつじ野1-96
- 営業時間
- 9時～18時
- 定休日
- 土曜日、日曜日
- ホームページ
- https://horimoto-consul.com/
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