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堀本修一

中小企業の資金調達や経営改善に伴走するプロ

堀本修一（ほりもとしゅういち） ／ 経営コンサルタント

堀本経営コンサルティング

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090-2061-0429

プロフィール

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経営コンサルタント ／ 堀本修一プロの一番の強み

銀行に40年間勤務した経験と知識で中小企業をサポート

融資・外為マネージャーとして銀行に勤務した経験と知識を生かして、中小企業の資金調達や経営改善に伴走。経営者が金融機関と良い関係を築くための橋渡しをするほか、新規創業もサポートします。

DATA

氏名
堀本修一（ほりもとしゅういち）
会社名
堀本経営コンサルティング
事業内容
財務・資金繰り
マーケティング
企業診断
事業再生・経営改善計画策定
貿易・海外展開
事業承継支援
職種
経営コンサルタント
資格
中小企業診断士
経済産業省近畿経済産業局 認定経営革新等支援機関
一般社団法人金融検定協会 事業性評価試験合格
住所
〒675-0105
兵庫県 加古川市平岡町つつじ野1-96
電話
090-2061-0429
営業時間
9時～18時
定休日
土曜日、日曜日
ホームページ
https://horimoto-consul.com/
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