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小林一海

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株式会社シースパン

小林一海プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

設計から施工、アフターケアまでの一貫対応が強み

太陽光発電システムの導入や自社ブランドのEV充電器などの普及を通じ、企業価値の向上をサポート。電気工事で培ったノウハウを生かし、設計から施工、アフターケアまでを受け持ちます。

マイベストプロ・インタビュー

企業価値の向上につながる太陽光発電システム・EV充電設備の普及を推進

太陽光発電システムと蓄電池、EV充電設備のプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

第一種電気工事士

事業者情報

氏名
小林一海（こばやしかずうみ）
職種
電気工事士
電気工事士
会社名
株式会社シースパン
事業内容
太陽光発電システム、産業用蓄電池の設備工事
LED照明の設備工事
EV充電設備の販売・設置
Eモビリティビジネスの企画・提案
電気、通信設備、防犯カメラなどの設置、保守、メンテナンス
住所
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3-24-9
地図を見る
営業時間
9:00～17:30
ホームページ
https://cspan.co.jp/
EV充電設備「EVA」サイト
https://ev-advance.com/

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