設計から施工、アフターケアまでの一貫対応が強み
太陽光発電システムの導入や自社ブランドのEV充電器などの普及を通じ、企業価値の向上をサポート。電気工事で培ったノウハウを生かし、設計から施工、アフターケアまでを受け持ちます。
マイベストプロ・インタビュー
企業価値の向上につながる太陽光発電システム・EV充電設備の普及を推進
太陽光発電システムと蓄電池、EV充電設備のプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
資格
第一種電気工事士
事業者情報
- 氏名
- 小林一海（こばやしかずうみ）
- 職種
-
電気工事士
電気工事士
- 会社名
- 株式会社シースパン
- 事業内容
- 太陽光発電システム、産業用蓄電池の設備工事
LED照明の設備工事
EV充電設備の販売・設置
Eモビリティビジネスの企画・提案
電気、通信設備、防犯カメラなどの設置、保守、メンテナンス
- 住所
-
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3-24-9
- 営業時間
- 9:00～17:30
- ホームページ
- https://cspan.co.jp/
- EV充電設備「EVA」サイト
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