山田智康プロ

山田智康

在留外国人生活・文化アドバイザー

山田智康

在留外国人生活・文化アドバイザー

株式会社マヨン企画

25年の海外経験と生活視点に特化した外国人材活用コンサル

長期の海外生活とアジア食料品販売を通じ、在留外国人の生活実情を深く把握。文化理解と生活安定を軸に、企業経営者へ独自のアドバイスと出張販売サービスを提供します

「日本に来てよかった」と外国人が感じるような環境づくりこそ求められる経営戦略

食料品販売を通じて外国人材を雇用する企業をサポートするプロ

事業者情報

氏名
山田智康（やまだともみち）
職種
在留外国人生活・文化アドバイザー
在留外国人生活・文化アドバイザー
会社名
株式会社マヨン企画
事業内容
外国人材の定着・生活サポートに関する経営者向けコンサルティング
外国人向け食料品の販売および企業・寮への出張販売サービス
外国人労働者の実情・文化理解をテーマとした講演・セミナー活動
住所
〒040-0011
北海道函館市本町32-29　クレメントストリート
営業時間
10:00～17:00　※変動の場合あり
