25年の海外経験と生活視点に特化した外国人材活用コンサル
長期の海外生活とアジア食料品販売を通じ、在留外国人の生活実情を深く把握。文化理解と生活安定を軸に、企業経営者へ独自のアドバイスと出張販売サービスを提供します
マイベストプロ・インタビュー
「日本に来てよかった」と外国人が感じるような環境づくりこそ求められる経営戦略
食料品販売を通じて外国人材を雇用する企業をサポートするプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 山田智康（やまだともみち）
- 職種
-
在留外国人生活・文化アドバイザー
- 会社名
- 株式会社マヨン企画
- 事業内容
- 外国人材の定着・生活サポートに関する経営者向けコンサルティング
外国人向け食料品の販売および企業・寮への出張販売サービス
外国人労働者の実情・文化理解をテーマとした講演・セミナー活動
- 住所
-
〒040-0011
北海道函館市本町32-29 クレメントストリート
- 営業時間
- 10:00～17:00 ※変動の場合あり
- ホームページ
- https://hakodateshop.com/
