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澤田太樹

住まいを守る外壁・屋根塗装のプロ

澤田太樹（さわだたいき） ／ 塗装職人

塗装屋永塗

お電話での
お問い合わせ
0144-82-7094

プロフィール

澤田太樹プロの写真

塗装職人 ／ 澤田太樹プロの一番の強み

顧客一人一人に寄り添う提案力と高度な塗装技術

顧客一人一人に寄り添った提案と施工を提供する塗装専門店。高度な技術力が求められる多彩色塗装にも対応する。最大10年間の保証や奇数年ごとの定期点検など、アフターフォローも充実。

DATA

氏名
澤田太樹（さわだたいき）
会社名
塗装屋永塗
事業内容
一般住宅塗装工事
プラント塗装工事
シーリング防水工事
仮設足場工事
職種
塗装職人
住所
〒053-0806
北海道 苫小牧市大成町2丁目6-3
電話
0144-82-7094
営業時間
9：00〜19：00
定休日
日曜日
ホームページ
https://tosoya-eito.com/
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