住まいを守る外壁・屋根塗装のプロ
塗装屋永塗
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プロフィール
塗装職人 ／ 澤田太樹プロの一番の強み
顧客一人一人に寄り添う提案力と高度な塗装技術
顧客一人一人に寄り添った提案と施工を提供する塗装専門店。高度な技術力が求められる多彩色塗装にも対応する。最大10年間の保証や奇数年ごとの定期点検など、アフターフォローも充実。
DATA
- 氏名
- 澤田太樹（さわだたいき）
- 会社名
- 塗装屋永塗
- 事業内容
-
一般住宅塗装工事
プラント塗装工事
シーリング防水工事
仮設足場工事
- 職種
- 塗装職人
- 住所
-
〒053-0806
北海道 苫小牧市大成町2丁目6-3
- 電話
-
0144-82-7094
- 営業時間
- 9：00〜19：00
- 定休日
- 日曜日
- ホームページ
- https://tosoya-eito.com/
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担当澤田太樹（さわだたいき）