塗装職人 ／ 澤田太樹プロの一番の強み

顧客一人一人に寄り添う提案力と高度な塗装技術

顧客一人一人に寄り添った提案と施工を提供する塗装専門店。高度な技術力が求められる多彩色塗装にも対応する。最大10年間の保証や奇数年ごとの定期点検など、アフターフォローも充実。